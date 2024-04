Corinthians: Paulinho surpreende e ganha sobrevida, mas não sabe do futuro

Paulinho tem agradado o Corinthians neste retorno após cirurgia no joelho, mas ainda não sabe do seu futuro.

O que aconteceu

O Corinthians está contente com o desempenho de Paulinho. O meio-campista de 35 anos ficou 11 meses fora depois de operar o joelho.

Paulinho treina bem e voltou a jogar oficialmente na goleada por 4 a 0 contra o Nacional-PAR. O técnico António Oliveira vê o ídolo como primeiro volante.

O Timão também vê uma enorme importância extracampo. Paulinho é líder de vestiário e tenta explicar o que representa o Corinthians no dia a dia para os mais jovens.

Todo esse contexto corrobora com a permanência no clube, mas o futuro ainda é incerto. O contrato vai até o fim de junho.

Paulinho recebeu sondagens do Oriente Médio e espera, sem pressa, por uma proposta de renovação do Corinthians.

O jogador entende que precisa comprovar em campo que merece continuar. O Timão crê que o rendimento será satisfatório e um acordo é questão de tempo.

O salário ainda é considerado alto, mas Paulinho já aceitou diminuir para renovar por seis meses para terminar a recuperação da cirurgia. Seus representantes dizem que o Corinthians é prioridade.

Paulinho briga por posição principalmente com Raniele. Fausto Vera, Maycon e Breno Bidon têm se alternado como segundo volante. Ele espera ganhar mais minutos diante do Atlético-MG no domingo, na Neo Química Arena, pela estreia do Brasileirão.