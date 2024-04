Com vaga para a próxima Champions distante, Porto terá que vender destaques para equilibrar finanças

Atualmente na terceira colocação da Liga Portugal e já eliminado da Champions League nas oitavas de final, o Porto já pensa em vender alguns dos destaques da equipe na temporada para diminuir o rombo financeiro causado pela não participação no torneio europeu da próxima temporada.

Com as eleições para presidente do clube próximas, ambos os candidatos, Pinto da Costa e André Villas-Boas, já admitiram que o time precisará se desfazer de alguns ativos, buscando aumentar o caixa e diminuir o prejuízo, além da busca pela vaga na UEFA Europa League.

De acordo com o site A Bola , essa é a lista de jogadores que podem ser vendidos pelo Porto na próxima janela de verão:

1. Evanílson - O centroavante brasileiro é o artilheiro da equipe na temporada e atrai o interesse de diversos clubes. Possui uma multa de rescisão no valor de 100 milhões de euros (pouco mais de R$ 544 milhões).

2. Galeno - Já convocado pela Seleção Brasileira fez uma grande Champions League e chamou a atenção de algumas equipes inglesas.

3. Pepê - Tem sido observado por Barcelona, Arsenal e Tottenham, e possui uma multa rescisória de 75 milhões de euros (cerca de R$ 408 milhões).

4. Varela - Volante argentino ex-Boca Juniors, chamou atenção ultimamente, com olheiros do Liverpool presentes no último jogo.

5. Diogo Costa - Goleiro titular da seleção portuguesa, tem uma multa avaliada em 74 milhões de euros (cerca de R$ 403 milhões) e pode se valorizar ainda mais após a próxima Eurocopa, na Alemanha.

6. Francisco Conceição - O camisa 10 da equipe portuguesa deverá de ser recomprado ao Ajax pelo dobro do valor que foi vendido aos holandeses.

7. Wendell - O lateral brasileiro vem desempenhando bem e se valorizou muito com as boas atuações na Champions League e as recentes convocações pela Seleção Brasileira.