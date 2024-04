Com joia de 16 anos, Internacional divulga relacionados para estreia no Brasileirão

O Internacional divulgou os 23 atletas relacionados para a partida deste sábado, diante do Bahia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. A grande novidade na lista é Gabriel Carvalho, meia de apenas 16 anos que é visto como uma das maiores promessas das categorias de base do Colorado.

Robert Renan, zagueiro que ficou marcado por perder o pênalti decisivo contra o Juventude, pelo Campeonato Gaúcho, não foi relacionado mais uma vez. O treinador Eduardo Coudet também não poderá contar com o atacante Enner Valencia e o meia Alan Patrick, ambos com problemas físicos.

O volante Aránguiz também é desfalque, já que ele segue se recuperando após passar por um procedimento ocular. O Internacional vem pressionado após uma sequência ruim, com a eliminação nas semifinais do Campeonato Gaúcho e dois empates na fase de grupos da Sul-Americana.

Internacional e Bahia se enfrentam às 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Beira-Rio. Ao lado de Criciúma contra Juventude, a partida marcará a abertura do Brasileirão de 2024.

? Jogadores relacionados para a estreia no Campeonato Brasileiro. #VamoInter pic.twitter.com/a4r0zPv9ZM ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 13, 2024

Confira todos os relacionados

Goleiros: Anthoni e Rochet



Defensores: Bernabei, Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Hugo Mallo, Igor Gomes, Renê e Vitão



Meio-campistas: Bruno Gomes, Bruno Henrique, Fernando, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Matheus Dias, Mauricio, Rômulo e Thiago Maia



Atacantes: Borré, Lucas Alario, Lucca, Wanderson e Wesley.