Com gols de Messi e Suárez, Inter Miami supera Sporting Kansas City pela MLS

Neste sábado, no Children's Mercy Park, pela oitava rodada da MLS, o Inter Miami venceu o Sporting Kansas City por 3 a 2. Lionel Messi distribuiu uma assistência e fez um gol, Luis Suárez, por sua vez, também balançou as redes em uma oportunidade.

Assim, a equipe comandada por 'Tata' Martino lidera da Conferência Leste com 15 pontoz contabilizados. Já o Sporting Kansas City, diante do revés, cai para a sétima colocação da Conferência Oeste do torneio nacional, com 10 unidades.

3?? goals = 3?? points on the road. pic.twitter.com/J642UiszAs ? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2024

Pela nona rodada da MLS, o time de Lionel Messi volta aos gramados no próximo sábado (20), para enfrentar o Nashville, às 20h30 (de Brasília), no Chase Stadium. O Sporting Kansas City, no mesmo dia, às 21h30, recebe o St. Louis City, no Children's Mercy Park.

Os gols

Aos 6 minutos, foi o Sporting Kansas City quem inaugurou o marcador. Erik Thommy recebeu de Tim Leibold e, de fora da área, finalizou colocado, no canto direito do goleiro Callender.

O Inter Miami empatou aos 18 minutos, ainda no primeiro tempo. Lionel Messi fez um passe em profundidade para Diego Gómez, na entrada da área. O paraguaio chutou rasteiro, de primeira, para estufar as redes.

A virada do time da Flórida saiu dos pés de Messi, aos 6 minutos da etapa complementar. Para isso, o argentino recebeu a bola de Diego Gómez e mandou um foguete, de fora da área, no ângulo esquerdo de Melia, sem chances para o arqueiro da equipe de Kansas.

Porém, sete minutos depois, aos 13, os mandantes igualaram o placar, com Erik Thommy, novamente. O jogador aproveitou que a defesa do Inter Miami afastou mal um cruzamento para a área e, livre de marcação, chutou forte com o pé direito. Antes de morrer no fundo do gol, a bola ainda bateu na trave esquerda da meta defendida por Callender.

Para fechar a conta, aos 26 minutos, Luis Suárez anotou o tento que deu garantiu os três pontos ao Inter Miami. Diego Gómez, autor de um dos gols e de uma assistência, novamente participou de jogada decisiva. O paraguaio cruzou rasteiro e Luis Suárez apareceu no segundo poste para empurrar a bola no fundo dos barbantes.