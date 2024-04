Cádiz x Barcelona: prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Espanhol

Cádiz e Barcelona entram em campo neste sábado (13) pela 31° rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no Estadio Nuevo Mirandilla, em Cádiz na Espanha, a partir das 16h00 no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR



O jogo poderá ser acompanhado pela ESPN e Star +

PONTUAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO



Cádiz - 25 pontos em 30 partidas (18º colocado na classificação no início da rodada)



Barcelona - 67 pontos em 30 partidas (2º colocado na classificação no início da rodada)

ESCALAÇÕES

Cádiz



Ledesma; Carcelén, Chust, Fali e Hernández; Sobrino, Alcaraz, Fernández e Navarro; Ramos e Juanmi.



Técnico: Pellegrino

Barcelona



Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Marcos Alonso; Gündo?an, Sergi Roberto e Fermín López; Lamine Yamal, Vitor Roque e João Félix.



Técnico: Xavi

ARBITRAGEM



O árbitro será Juan Luis Pulido Santana, com os assistentes Francisco José Hernández Maeso e Valentín Pizarro Gómez.