Quem leva? Grande cai? Previsões do Brasileiro segundo astros, tarô e mais

O Campeonato Brasileiro de 2024 começa hoje com times como Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG listados como favoritos ao título. Já na parte inferior da tabela, há bastante incerteza quanto aos candidatos ao rebaixamento. O UOL consultou dois tarólogos, um vidente, uma astróloga e uma mãe de santo sobre as previsões do torneio. O que os astros nos revelam?

Tarólogo Thiago Tavares

Atlético-MG, Flamengo, Grêmio e Palmeiras brigarão pelo título na visão do tarólogo. "É preciso ressaltar que as energias são dinâmicas e podem mudar no decorrer do campeonato", disse ele.

Tavares colocou Atlético-GO, Juventude e Vitória como fortes candidatos à queda — o time baiano, inclusive, será o lanterna do Brasileirão. A outra "vaga" para a Série B ficará entre Botafogo e Bahia, com leve vantagem para os nordestinos.

Quero destacar também dois clubes que podem surpreender. O Criciúma subiu esse ano e deve permanecer com uma campanha muito boa. Já o São Paulo deve se destacar pois vejo uma reestruturação nos próximos meses Thiago Tavares

Taróloga Mariana Fonseca

Os favoritos ao título são Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras, São Paulo e Grêmio. Os cariocas, de acordo com a taróloga, são os que reúnem mais chances de terminar o torneio na liderança.

Para cair, eu vejo o Botafogo com cartas bem ruins, assim como Atlético-GO, Juventude e Vitória. Destes, o Vitória é o que tem as piores cartas, então possivelmente o time pode acabar em último Mariana Fonseca

Vidente Mestre José

O campeão será o Flamengo. Mestre José indicou ainda que o G4 do nacional será preenchido por Atlético-MG, Palmeiras e São Paulo, respectivamente.

Na outra parte da tabela, o Vasco cai, assim como o Cuiabá. Os outros rebaixados serão o Criciúma e o Juventude, que subiram no ano passado Mestre José

Astróloga Giovanna Sabrine

A briga pela taça ficará com Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Bahia e Fortaleza. "O Fla é favorito ao título, mas terá que ficar atento a pressão — principalmente Léo Pereira, pelo namoro com a influenciadora Karoline Lima; o Corinthians, por incrível que possa parecer, virá com tudo e retomará os tempos de ouro; o Palmeiras começará de maneira incrível, mas terá uma queda no 2° turno por problemas com Abel Ferreira; já Bahia e Fortaleza vêm entrosados e com sangue no olho rumo ao título", disse.

Em relação ao rebaixamento, Giovanna também listou Criciúma e Juventude e fez um alerta para Fluminense e São Paulo, que passaram por momentos de oscilação nas últimas semanas.

O Flu entrará no campeonato bem desanimado diante do que ocorreu no Carioca e correrá o risco de ser rebaixado. Sobre o São Paulo: está claro que o time está passando por sérios problemas no departamento médico, né? Com isso, sua maior estrela, Calleri, não irá continuar. O restante do time poderá até tentar segurar as pontas, mas os trânsitos astrológicos não são nada favoráveis. Tudo leva ao rebaixamento do Tricolor Giovanna Sabrine

Mãe de santo Michelly da Cigana

Flamengo e Palmeiras despontam como favoritos ao título. "Eu aposto muito na vitória do Fla, mas não vou cravar porque ele as cartas são bem parecidas com as do Palmeiras. Na sequência, surgem Atlético-MG e Fluminense", afirmou a mãe de santo, que pontuou Juventude, Criciúma, Bahia e Cruzeiro como fortes candidatos à Série B de 2025.