Botafogo x Cruzeiro: saiba onde assistir e as informações da partida pelo Brasileirão

O Botafogo visita o Cruzeiro neste domingo, às 17h(de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Recuperação é a palavra de ordem dos dois lados.

O Glorioso vem de duas derrotas seguidas na Copa Libertadores, sendo a mais recente por 1 a 0 para a LDU no Equador, e planeja começar bem o Brasileirão que escapou por suas mãos no ano passado. O Alvinegro liderou a maior parte da disputa, mas acabou perdendo espaço na reta final.

Já a Raposa, que perdeu o título mineiro, no meio de semana, deu vexame ao ceder empate por 3 a 3, em casa, para o Alianza da Colômbia pela Copa Sul-Americana. O time brasileiro abriu 3 a 0 no marcador.

No começo do trabalho, Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro, acredita que o time não ficará abalado para domingo.

"Aposto muito na integração e na união do grupo, algo forte pelo que percebi nesses primeiros contatos. A perspectiva daquilo que podemos construir é muito grande e isso me deixa animado para o Campeonato Brasileiro", disse ele, que deve manter a base do time que enfrentou o Alianza.

O próximo jogo do Botafogo é neste domingo, pelo Brasileirão, com o Cruzeiro. ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/mbjrlsqZTr ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 12, 2024

Artur Jorge, comandante do Botafogo, também sabe da necessidade de reação da equipe. Ele confia na qualidade do bom elenco que foi montado ao longo das duas últimas temporadas e que lhe dá peças de reposição.

"Temos consciência de que existe uma boa margem para melhorarmos para os próximos jogos e vamos trabalhar sempre neste sentido. Temos um bom elenco e todos dispostos a trabalhar bem", disse o português.

Para este jogo o Botafogo terá o retorno do lateral-direito Damián Suárez, que cumpriu suspensão diante da LDU, e vai reaparecer na vaga de Mateo Ponte. O treinador deve deixar de lado o esquema com quatro atacantes, dando um descanso para Luiz Henrique, que ainda não está cem por cento fisicamente. Assim, Tchê Tchê deve ganhar uma oportunidade de começar a partida entre os titulares.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO X BOTAFOGO

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 14 de abril de 2024 (Domingo)



Horário: 17h(de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)



VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

CRUZEIRO: Rafael Cabral, William, Neris, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Dinenno



Técnico: Fernando Seabra

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Damián Suárez, Alexander Barboza, Lucas Halter e Hugo; Marlon Freitas, Gregore e Tchê Tchê; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Jeffinho



Técnico: Artur Jorge