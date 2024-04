Bia Haddad bate Friedsam e diminui desvantagem do Brasil na Billie Jean King Cup

O Brasil conseguiu o primeiro ponto contra a Alemanha no confronto pela Billie Jean King Cup de tênis. Neste sábado, Bia Haddad Maia se recuperou do tropeço do dia anterior e saiu de quadra com uma vitória sobre a alemã Anna-Lena Friedsam, 189ª do ranking.

O jogo teve duas partes distintas. No primeiro set, Bia Haddad Maia voltou a se complicar e foi derrotada. Depois, mudou sua postura em quadra e arrasou a adversária. A vitória da brasileira veio com parciais de 5/7, 6/0 e 6/1.

Na sexta-feira, Bia Haddad esteve irreconhecível em quadra. Tanto que foi derrotada com facilidade por Laura Siegemund, 85ª no ranking da WTA, em dois sets.

"A diferença de ontem pra hoje foi como eu lidei com a frustração. Confesso que não é fácil jogar na frente de todos, com o Ibirapuera lotado. Mas é o que estamos construindo no tênis feminino", destacou a atleta.

Inicialmente, Bia Haddad iria enfrentar Tatjana Maria, número 66 do ranking, que havia batido Laura Pigossi na noite anterior. No entanto, por decisão da própria equipe alemã, houve a mudança na escalação com a entrada de Friedsam.