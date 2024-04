Inter vira sobre o Bahia em jogo marcado por chuva e vaias da torcida

O Internacional venceu o Bahia por 2 a 1 de virada nesta noite, sob chuva e vaias, no Beira Rio, em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Wesley e Fernando. Biel fez o dos visitantes.

Em um jogo equilibrado e intenso, as equipes estiveram bem próximas de abrir o placar, mas a falta de capricho e a boa atuação dos goleiros dificultou. Everton Ribeiro e Jean Lucas foram os que por muito pouco não marcaram antes do intervalo. A partida ficou um pouco burocrática por causa da quantidade de faltas na reta final.

O Inter voltou melhor para a segunda etapa após sair sob vaias no intervalo. O time de Coudet deu muito trabalho aos visitantes na segunda etapa, mas viu o Bahia marcar primeiro. Com dificuldade na saída de bola, o Bahia se defendeu bem e encontrou o gol em um contra-ataque com o Inter desorganizado. Biel marcou. Dois minutos depois, o Inter empatou em uma bola que sobrou para Wesley. Ele arriscou de longe e estufou a rede. No fim, Fernando marcou para a vitória do Inter.

O Inter volta a campo na quarta-feira (17) para enfrentar o Palmeiras na Arena Barueri, às 20h (de Brasília), pela 2ª rodada do Brasileirão.

O Bahia enfrenta o Fluminense na terça-feira (16) na Arena Fonte Nova, às 21h30, pela 2ª rodada do Brasileirão.

Que intensidade!

A primeira etapa foi marcada por um jogo intenso e bem equilibrado. Ambas as equipes tiveram chances claras de gol, o Inter com Borré e o Bahia com Jean Lucas. Os goleiros estiveram bem postados e seguros, o que dificultou as equipes a abrirem o placar.

O jogo ficou burocrático por causa da quantidade de faltas. O Bahia teve um início melhor e tropeçou na boa defesa do Inter. Fernando, inclusive, esteve em noite inspiradora no primeiro tempo e acertou tudo. Após uma boa chance de Thiago Maia, o Inter melhora consideravelmente e tem boas três chegadas ao ataque, mas faltou caprichar nas finalizações.

Na etapa final, Everton Ribeiro e Jean Lucas chegaram muito próximo do gol, mas faltou capricho. Os goleiros Marcos Felipe e Rochet estiveram seguros e bem posicionados para dificultar a vida dos atacantes ao longo da noite.

Vaias ao Inter

O Inter saiu sob chuva e vaias no intervalo. O Colorado está pressionado após não chegar na final do Campeonato Gaúcho, além de não conseguir vencer o modesto Real Tomayapo em casa. A torcida externou a insatisfação após o apito.

Jogo frenético

O Inter voltou melhor e desde o início pareceu estar mais próximo de abrir o placar. Borré voltou a dar trabalho para Marcos Felipe, mas não foi eficiente e esbarrou, de novo, na boa defesa do Bahia. Os visitantes tiveram dificuldade para sair com a bola e consequentemente mais se defendeu do que atacou.

Marcos Felipe foi herói ao longo da partida. O Inter infernizou a defesa e teve ótimas oportunidades com Maurício, que insistiu em um bonito voleio e finalização de dentro da pequena área, mas foi parado.

Quem não faz... toma. Em um contra-ataque, o Bahia pegou o Inter desorganizado e foi eficiente com gol de Biel, que entrou como fator surpresa para a segunda etapa. Everton Ribeiro começou a jogada e com assistência de Jean Lucas, Biel foi frio no lance e estufou as redes.

O Inter sentiu o gol, mas encontrou o empate em uma falha dos rivais. O Bahia deixou a bola sobrar na cobrança pela lateral e Wesley, atento no lance, arriscou um chute com Marcos Felipe mal posicionado. Tudo igual no Beira Rio.

O time de Coudet ganhou confiança após o gol e conseguiu a virada na etapa final. O Bahia tentou jogar nas falhas dos donos da casa, mas viu Fernando ser oportunista na cobrança de escanteio. O jogador marcou de cabeça para concretizar a vitória do Inter.

Lances importantes

Que perigo! Aos 17 minutos, Thiago Maia chuta forte de perto da pequena área e faz Marcos Felipe se esticar inteiro para tirar. A bola passa raspando no travessão.

Que defesa! Aos 22 minutos, Marcos Felipe fez bonita defesa no mano a mano com Borré, que chutou de esquerda, mas em cima do goleiro.

Quase! - Aos 28 minutos, Everton Ribeiro encontrou a melhor chance do Bahia. O atacante chutou forte no canto esquerdo, mas a bola saiu raspando na trave.

Rochet! - Aos 28 minutos, Jean Lucas criou bonita jogada com Arias, arrancou para se apresentar na linha de fundo e chutou firme e no ângulo, mas Rochet, muito bem postado, segurou a bomba.

De novo Borré - Aos 6 minutos do segundo tempo, Borré fica perto de abrir o placar em cabeceio perigoso, mas mandou para fora.

Como não entrou? Aos 20 minutos, Mauricio mandou um bonito voleio em direção ao gol, no ângulo, mas a bola saiu raspando pela linha de fundo.

Quem não faz... - Aos 24 minutos, o Bahia, em um contra-ataque, pega o Inter desorganizado e Everton Ribeiro encontra Jean Lucas, que passa para Biel estufar as redes.

Empatou! - No minutos seguintes, aos 26, o Internacional encontra um gol em uma falha do Bahia na lateral. A bola sobra na defesa e Wesley chuta com Marcos Felipe mal posicionado.

Oportunista! - Em escanteio, Fernando foi oportunista e marcou de cabeça aos 37 minutos para concretizar a vitória de virada do Internacional.

Internacional 2 x 1 Bahia - primeira rodada do Brasileirão

Local: Beira Rio, em Porto Alegre

Data/hora: 13/04/2024 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Jean Lucas, Everaldo, Carlos de Pena (BAH) - Mauricio, Fernando, Alario, Bustos, Mercado (INT)

GOLS: Biel, aos 24'2T, Wesley, aos 26'2T, Fernando, aos 37'2T.

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia (Mercado), Bruno Gomes (Bruno Henrique), Maurício (Gustavo Prado) e Wanderson (Alario); Lucca (Wesley) e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Victor Cuesta e Luciano Juba; Rezenda, Caio Alexandre (Biel), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Carlos de Pena); Thaciano (Everaldo) e Estupiñán (Cauly). Técnico: Rogerio Ceni