Allegri fala em bom jogo da Juventus contra o Torino, mas ressalta quantidade de chances perdidas do time

Neste sábado (13) a Juventus empatou em 0 a 0 contra o Torino fora de casa pelo Campeonato Italiano. Apesar do bom jogo coletivo da Juve no confronto, Massimiliano Allegri falou das chances perdidas pela equipe de Turim.

"Foi um bom jogo. Na primeira parte tivemos oportunidades, mas também no segundo tempo: o mais sensacional foi quando, após um chute de Yildiz Vlahovic, ele escapou em vez de permanecer no poste mais distante, onde poderia ter marcado para o gol vazio. O Torino tem uma boa defesa. Os meninos estão decepcionados com a 'não vitória', mas fizemos um bom jogo e foi o terceiro em que não sofremos nenhum gol", disse Allegri.

O sérvio Dušan Vlahovi? perdeu uma chance clara durante o duelo, mas o técnico da Juve preferiu defender o atacante europeu.

"Está tudo bem. Foi uma noite ruim. Ele é muito jovem, é centroavante da grande área e quando sai para o espaço consegue proteger e abrir o jogo", falou o técnico em entrevista ao canal DAZN.

MARCO BERTORELLO / AFP

Allegri também falou sobre a entrada de jovens jogadores na partida e ressaltou que a equipe ainda não atingiu os seus objetivos na atual temporada.

"Ainda hoje colocamos em campo jovens jogadores que saíram da Próxima Geração. Depois a equipe fará suas avaliações no mercado do próximo ano. Neste momento ainda não atingimos os nossos objetivos, para mim é importante chegar ao fim junto com a equipe e os donos para atingir este objetivo futebolístico para nós e é importante a nível econômico", completou Allegri.