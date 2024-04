Juventude confirma a contratação do atacante Marcelinho, ex-Santos

Após rescindir com o Santos, o atacante Marcelinho foi confirmado, nesta sexta-feira, como quarta contratação do Juventude para a disputa do Brasileirão. Ele, que pertence ao Tombense, assinou contrato de empréstimo com o time gaúcho até o fim do ano.

O ponta chegou ao Peixe no começo da temporada e entrou em campo por cinco vezes, sem nenhuma participação em gol. Sem espaço, o jogador chegou ao acordo pela saída de forma amigável com o Alvinegro Praiano.

Bem-vindo Marcelinho ?? O atacante, de 21 anos, disputou o Paulistão pelo Santos e assinou com o clube Jaconero até o final de 2024. O jogador já treina com o restante do grupo e está à disposição de Roger Machado para o Brasileirão. Mais no site: https://t.co/jM0MI1xB4F pic.twitter.com/lBeYJEGjxC ? E.C. Juventude (@ECJuventude) April 12, 2024

Aos 21 anos, Marcelinho soma passagens por Palmeiras, Cruzeiro, Ferroviária e Água Santa. Ainda nesta sexta, o Juventude também anunciou o reforço de Thiago Conti.

O volante tem como principais times na carreira o Botafogo e o Corinthians. Assim como Marcelinho, ele está emprestado até o fim do ano.

Neste sábado, o Juventude realiza a sua estreia pelo Campeonato Brasileiro 2024. A bola vai rolar para o confronto contra o Criciúma às 18h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse.