Goiás apresenta Régis e Messias como novos reforços do clube para a temporada

Nesta sexta-feira, o Goiás apresentou oficialmente o zagueiro Messias e o meia Régis como os novos reforços do clube para a temporada. Ex-Santos, Messias explicou os motivos de sua ida para o Esmeraldino.

"Eu vim muito pelo projeto que me apresentaram. Um projeto ambicioso, um projeto que vislumbra esse acesso para a Série A. Já joguei muitas vezes contra o Goiás, a gente sabe do tamanho desse clube, da paixão da sua torcida. Então o projeto, a estrutura para trabalhar, isso tudo influenciou na minha decisão. Tive algumas outras propostas, mas fico muito feliz em ter aceitado o projeto do Goiás", disse.

?? Messias: "Estou muito bem fisicamente. Sempre priorizei muito a minha parte física para estar bem condicionado e poder exercer melhor o meu trabalho." pic.twitter.com/IDJq1GQ4EY ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) April 12, 2024

O zagueiro ainda deu informações sobre sua condição física.

"Estou muito bem fisicamente. Sempre fui um cara que me cuidei, sempre gostei de treinar. Eu não sou um jogador de futebol, eu sou um atleta, então sempre priorizei muito a minha parte física para estar bem condicionado e poder exercer melhor o meu trabalho", contou.

Messias falou sobre a grande expectativa que o torcida colocou na sua chegada.

"Fico feliz por essa expectativa da torcida. Vou trabalhar muito, vou me dedicar ao máximo que eu posso para corresponder e ajudar o Goiás, junto com meus companheiros, a fazer um grande trabalho, conquistar vitórias e conquistar esse acesso para o Goiás voltar de onde não deveria ter saído", apontou.

O ex-Corinthians Régis também contou como foi sua chegada ao clube goiano.

"É um prazer estar vestindo essa camisa. Um clube que tem uma história muito bonita, que tem uma torcida apaixonada, que tem um projeto ambicioso para gente fazer um grande trabalho e conquistar o objetivo que é voltar para Série A", disse.

O meia explicou quais são suas principais características dentro de campo.

"Um cara competitivo, que se cobra bastante, que cobra os companheiros. Gosto de pisar na área, gosto de servir o companheiro melhor colocado e também de fazer gol. Essas são minhas características. Fico bravo quando eu perco, não gosto de perder. Então, chego aqui para somar, com humildade para aprender também.", revelou.

?? Régis: "Fico feliz pelo reconhecimento e pelo carinho. Isso só aumenta mais a minha vontade de querer fazer um grande trabalho." pic.twitter.com/ObkUMvTVHp ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) April 12, 2024

A contratação do jogador também foi comemorada pela torcida.

"Fico feliz pelo reconhecimento, pelo carinho. Por todos aqui do clube também, pela forma como me receberam. Isso só aumenta mais minha vontade de querer fazer um grande trabalho, de querer vencer os jogos. Para dar alegria para esse torcedor que merece estar no devido lugar", disse Régis.