Fluminense x RB Bragantino: confira onde assistir e informações do duelo pelo Brasileirão

O Fluminense vai estrear no Campeonato Brasileiro com o apoio de sua torcida. O Tricolor recebe o Red Bull Bragantino neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Os dois times vivem momentos parecidos, em que precisam mostrar ao torcedor que eles podem ter a mesma confiança de boas campanhas do ano anterior.

No meio de semana, o Tricolor iniciou este processo vencendo o Colo-Colo por 2 a 1 pela Copa Libertadores. Mas é pouco para uma torcida que viu a eliminação para o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca e tem sentido uma queda de produção.

O RB Bragantino, que foi eliminado na fase preliminar da Copa Libertadores, no meio de semana, perdeu de 3 a 0 para o Racing na Copa Sul-Americana, preocupando ainda mais seu torcedor.

Para ter mais um resultado positivo no Maracanã, o técnico Fernando Diniz aposta na força da torcida.

"É muito bom estar no Maracanã, jogar no Maracanã, com o apoio do nosso torcedor. É onde sempre somos mais fortes e sempre queremos poder contar com isso nas competições que estamos encarando", disse ele.

O Fluminense segue com muitos problemas físicos. Por conta de lesões, ele perdeu, em relação ao jogo de meio de semana com o Colo-Colo, o zagueiro Thiago Santos e o atacante Lelê. Eles se juntam a um grupo que já conta com o zagueiro Manoel, o volante Gabriel Pires, o meia Renato Augusto e o atacante Keno. As boas notícias são que o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o atacante Jhon Kennedy.

Pelo lado do Bragantino, o técnico Pedro Caixinha quer seus jogadores mais eficientes em alguns aspectos e o discurso foi assimilado.

"Nós não podemos dar muitos espaços e vamos ter que ser eficientes na marcação, inclusive na saída de bola", disse Eduardo Sasha, um dos líderes do plantel.

O Bragantino vai manter a base que vem atuando na Copa Sul-Americana. Mas Pedro Caixinha ainda tem muitos desfalques no departamento médico. Casos dos volantes Matheus Fernandes e Lucas Evangelista e do atacante Helinho, por exemplo.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X RB BRAGANTINO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 13 de abril de 2024 (Sábado)



Horário: 21h(de Brasília)



Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Lehi Sousa Silva (DF)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli e Marcelo; André, Lima, Paulo Henrique Ganso e John Arias; Marquinhos e Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz

RB BRAGANTINO: Cleiton, Guilherme Lopes, Douglas Mendes, Luan Cândido e JUninho Capixaba; Jadsom, Nathan Mendes, Vitinho e Eric Ramires; Eduardo Sasha e Thiago Borbas



Técnico: Pedro Caixinha