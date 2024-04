De La Peña: O que Textor ganha com essa briga? Precisa cuidar do Botafogo

Em entrevista ao Fim de Papo, o ator, roteirista e humorista Hélio de La Peña criticou o dono da SAF do Botafogo, John Textor, pelas acusações sem provas sobre corrupção e manipulação de resultados no futebol brasileiro.

Botafoguense ilustre, de La Peña disse que Textor deveria estar cuidando do time, que vai mal na temporada.

'O que interessa é Textor cuidar do Botafogo': "A minha opinião sobre o John Textor, diferente de muitos torcedores alvinegros, eu acho que ele não deveria estar nessa briga, qual a vantagem? Digamos que ele ganhe essa briga, o Botafogo vai ser campeão? Não, porque não foi nem vice. O que ele vai ganhar, vai pacificar, vai moralizar o futebol brasileiro? Isso não me interessa, me interessa que ele cuide do Botafogo Futebol e Regatas".

'O Botafogo perdeu o campeonato para si mesmo': "O que me incomoda nessa história toda é que ele parte de uma premissa que faz sentido: existe corrupção no futebol brasileiro? Eu acho que existe corrupção e não é de hoje. Agora, por que isso não é levantado? Porque ninguém tem as provas. Se você não tem as provas, então você fica na sua, vai acumulando as provas, faz o seu dever de casa e depois apresenta. Mas mesmo assim não era papel do presidente da SAF do Botafogo estar levantando isso como se o Botafogo tivesse perdido o campeonato por questão de arbitragem. O Botafogo perdeu o campeonato para si mesmo".

'Textor precisa voltar a prestar atenção no Botafogo': "Não tem o menor sentido ficar discutindo isso e ainda falando da avaliação da inteligência artificial sobre o desempenho dos jogadores. Bem, se você pegar inteligência artificial para avaliar o desempenho dos jogadores do Botafogo no segundo turno, vai haver uma suspeita grave que jogadores estiveram envolvidos em algum esquema de aposta, porque o desempenho foi outro. Como é que uma zaga que era a melhor do Brasil de repente se tornou a pior? O Tiquinho desapareceu. O Eduardo, que era um meia criativo, de repente ficou burocrático. Ele tinha que sair dessa história, voltar ao Nilton Santos, prestar atenção no nosso time, a gente está com uma série de necessidades, de carências. Começamos o ano mal, conquistamos o título de 5º lugar do Carioca e estamos numa situação muito delicada na Libertadores, com duas derrotas, uma delas até aceitável, contra LDU, na altitude, tudo certo, mas perder em casa para o Junior, em casa, com estádio lotado? Começamos muito mal".

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri debatem os principais temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Fim de Papo