De la Cruz, Borré e Aníbal: confira gringos estreantes que podem ser destaques no Brasileirão

Com a diferença financeira entre o Brasil e seus vizinhos, é rotineiro que os principais jogadores da América do Sul fora da Europa atuem no país. Com isso, o Campeonato Brasileiro 2024 terá gringos estreando.

Os recém-chegados esperam ser destaques no torneio de pontos corridos. De La Cruz (Flamengo, Rafael Borré (Internacional), Aníbal Moreno (Palmeiras), Lucas Alário (Internacional) e Rodrigo Garro (Corinthians) são candidatos ao posto.

Os meias do Rubro-Negro e do Verdão já mostraram a que vieram e ajudaram as equipes a conquistar os seus respectivos Campeonatos Estaduais. Apesar do começo de ano irregular do Timão, Rodrigo Garro é outro a comprovar o seu talento em terras brasileiras.

Com grande expectativa, Rafael Borré, por outro lado, está sofrendo com a adaptação e a queda de desempenho recente do Internacional. Assim como o colombiano, Lucas Alario também ainda não se consolidou.

Além dos estreantes, o Brasileirão contará com Arrascaeta, Arboleda, Calleri, Kanneman, Cano, Gustavo Gómez, Romero, Zaracho e Payet, estrangeiros já consolidados em seus times.