Corinthians vence Santos no clássico e segue invicto na liderança do Brasileirão feminino

O Campeonato Brasileiro feminino está de volta após a pausa para a data Fifa. Na noite desta sexta-feira, pela quinta rodada, o Corinthians venceu o Santos por 3 a 1 no clássico alvinegro. Vic Albuquerque e Tamires (2x) balançaram as redes para o Timão, enquanto Ketlen descontou para as Sereias na Vila Belmiro.

O confronto contou com um protesto das jogadoras do Timão contra o técnico do rival, Kleiton Lima. Acusado de assédio moral e sexual em 2023, o treinador fez sua reestreia no comando do Peixe. Na comemoração do primeiro gol corintiano, o time se posicionou novamente contra o treinador.

Com o resultado, o Corinthians chegou ao seu quinto triunfo em cinco jogos, mantendo os 100% de aproveitamento e permanecendo na liderança da competição. Por outro lado, o Santos aparece na 12ª posição, com os mesmos quatro pontos do início da rodada.

Os dois times seguem com a sequência de jogos no Brasileirão feminino. O Santos volta a campo no próximo sábado (20) pela sexta rodada. As Sereias da Vila enfrentam o Avaí Kindermann, às 15h (de Brasília), no Estádio Carlos Alberto Costa Neves.

Já as 'Brabas' do Corinthians terão um novo clássico pela frente: recebem a Ferroviária na próxima segunda-feira (22). A bola rola a partir das 16h30, com local a ser definido.

O jogo

Foi aos dois minutos de partida que o Corinthians abriu o marcador. Carol Nogueira fez grande jogada pelo lado direito, passou pela marcadora do Santos e cruzou para dentro da área. Vic Albuquerque, sozinha, apareceu para cabecear e guardar: 1 a 0.

Com 15 minutos, porém, o Santos deixou tudo igual no placar. Thaisinha encontrou linda enfiada para Ketlen. A camisa 10 do Peixe saiu cara a cara com a Mary Camilo, mas teve tranquilidade para driblar a goleira e completar para o fundo das redes.

Com 20 minutos, as Brabas levaram perigo ao gol santista. Mariza cobrou falta do lado direito. A bola passou por todo mundo e Isabela quase chegou, mas a goleira Karen saiu do gol para fazer o corte com os pés.

O GOL DO EMPATE NO CLÁSSICO! VAMOS! ????#SANxCOR | 1×1 pic.twitter.com/xLsuXR7ZlV ? Sereias da Vila (@SereiasDaVila) April 12, 2024

Aos 31 minutos, foi a vez do Santos assustar o Timão. Após cobrança de escanteio de Thaisinha, Camila Martins subiu mais alto que a zaga adversária e cabeceou para o gol, mas Carol Tavares estava lá para afastar.

Foi com 38 minutos que o Corinthians quase ampliou o marcador. Carol Nogueira invadiu a grande área pelo lado direito e cruzou rasteiro para trás. Após bate e rebate, Millene ficou com a bola e chutou no gol, mas pegou mal e deu nas mãos da goleira Karen. Sem novas chances, o placar foi para o intervalo em 1 a 1.

Após a volta para o segundo tempo, as Brabas começaram a pressionar pelo segundo gol. Aos 12 minutos, após sobra na grande área, Eudimilla finalizou no gol, mas Karen apareceu para fazer a defesa.

Aos 25 minutos, o Timão teve grande chance de ampliar o marcador. Gabi Portilho recebeu bom passe e bateu de primeira, mas a bola desviou na zaga santista e foi por cima do gol.

E foi apenas aos 32 minutos da etapa final que o Corinthians chegou ao segundo gol. Após cruzamento para dentro da grande área, a defesa do Santos afastou mal e a bola sobrou nos pés de Tamires. A camisa 37 bateu no gol e marcou o segundo da equipe.

Já no fim do jogo, as Brabas ainda fizeram o terceiro gol. Yaya encontrou lindo passe para Portilho. A camisa 18 invadiu a grande área e cruzou para trás. Tamires chegou finalizando de primeira para fechar a vitória corintiana com um golaço.