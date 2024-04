Com trabalho tático, São Paulo faz último treino com foco na estreia no Brasileiro

O São Paulo treinou nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, e encerrou a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Tricolor encara o Fortaleza, às 21h (de Brasília), no Morumbis.

O elenco são-paulino iniciou as atividades do dia na parte interna do centro de treinamento, onde os atletas assistiram à um vídeo no auditório. Em seguida, os jogadores se direcionaram ao gramado para a realização do aquecimento.

Posteriormente, o técnico Thiago Carpini comandou um trabalho tático, de 11 contra 11. Após isso, foi passado aos atletas exercícios de posicionamento e de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas. No final, foi realizado um exercício em campo reduzido.

Para o duelo contra o Fortaleza, Carpini possui uma série de desfalques. O técnico não conta com os laterais Rafinha, Moreira e Patrick, o volante Luiz Gustavo, os meias Wellington Rato e Lucas, e o atacante Ferreirinha, todos lesionados. Nikão, Young e Sabino seguem aprimorando a forma física e também desfalcam o São Paulo. No entanto, o meia Rodrigo Nestor retornou aos gramados na partida contra o Cobresal-CHI e é opção para o jogo.

Sendo assim, um provável São Paulo tem: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa (Ferraresi) e Welington; Alisson, Pablo Maia, Erick, Luciano (James) e Michel Araújo (Nestor); Calleri (André Silva).

A equipe paulista respirou na temporada após vencer o Cobresal-CHI, por 2 a 0, pela Libertadores, e chega com mais confiança para enfrentar o Fortaleza.

Após o duelo diante do Fortaleza, o São Paulo viaja até o Rio de Janeiro para encarar o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.