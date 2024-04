Com quatro brasileiros, Conmebol divulga time da semana pela Libertadores

Na última quinta-feira, a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores chegou ao fim. Assim, nesta sexta-feira, a Conmebol, em suas redes sociais, divulgou o time da rodada. Léo Ortiz (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras), Marquinhos (Fluminense) e Gustavo Scarpa (Atlético-MG) aparecem entre os 11 escolhidos, distribuídos na formação 3-4-3.

Léo Ortiz, estreante pelo Flamengo, ajudou a equipe carioca a conseguir sua primeira vitória nesta edição de Libertadores. O Rubro-Negro, no Maracanã, bateu o Palestino, do Chile, por 2 a 0. Além de marcar o segundo gol, o zagueiro recuperou a posse de bola em três oportunidades.

"Feliz pela estreia, pela vitória e, principalmente, pelo Flamengo não ter tomado gol. Acho que esse é o primeiro dever da gente que joga ali atrás. O bônus veio, que foi o gol, que deu tranquilidade no final do jogo, que tinha começado a ficar um pouco perigoso. Dá uma tranquilidade para todo mundo e uma grande felicidade pela estreia de hoje", declarou o camisa 3.

Raphael Veiga, por sua vez, distribuiu três assistências na virada do Palmeiras sobre o Liverpool, do Uruguai, por 3 a 1, no Allianz Parque. O jogador participou do jogo inteiro e foi crucial para o Verdão garantir seu primeiro triunfo na competição internacional. Além disso, Veiga cruzou para o jovem de 16 anos, Estêvão, cravar pela primeira vez na carreira.

"O Estêvão é um menino fantástico, bom jogador, tem a cabeça muito boa para entender a dimensão que é jogar no Palmeiras", pontuou o meio-campista do Alviverde.

Já Marquinhos, do Fluminense, marcou um golaço aos 5 minutos da primeira etapa, recebendo assistência de Jhon Arias. O atleta, que teve passagens pelo Arsenal e São Paulo, cravou seu primeiro gol vestindo as cores da equipe carioca no Estádio do Maracanã. A partida acabou com placar de 2 a 1 para os mandantes, atuais campeões do torneio, que venceram pela primeira vez nesta edição.

Por fim, Gustavo Scarpa cravou o segundo tento do Atlético-MG diante do Rosario Central, da Argentina, em um momento em que o Galo recebia pressão do adversário. O time havia sofrido o gol de empate minutos antes. Em boa fase, o atleta concluiu três passes no último terço. Agora, o time de Minas Gerais segue 100% e liderando o Grupo G.

Confira o time da semana pela Libertadores na íntegra:

Goleiro: A. Domínguez (LDU)



Defensores: J. Sagredo (Bolívar), Léo Ortiz (Flamengo) e Loyola (Huachipato)



Meio-campistas: Raphael Veiga (Palmeiras), Días (Barcelona-EQU), Echeverri (River Plate) e Cetré (Estudiantes)



Atacantes: Gustavo Scarpa (Atlético-MG), Marquinhos (Fluminense) e M. Silvera (Peñarol).