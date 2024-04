Com Maycon, Corinthians faz atividade tática em penúltimo treino antes de jogo contra Atlético-MG

O Corinthians realizou na manhã dessa sexta-feira o penúltimo treino antes do jogo contra o Atlético-MG, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O volante Maycon, em fase final de recuperação de lesão na coxa, foi ao gramado e trabalhou com os companheiros.

Os atletas começaram o trabalho com uma ativação física na academia, antes do aquecimento no gramado. Posteriormente, o técnico António Oliveira promoveu um exercício tático de olho no Galo, que está invicto desde que Gabriel Milito assumiu a equipe.

Para o jogo, o Corinthians ainda não deve contar com o lateral esquerdo Diego Palacios, que ainda se recupera de artroscopia no joelho, e o meia Matheus Araújo, que adquiriu trauma na mão direita e fraturou o osso metacarpo.

Maycon tem status de dúvida e, dependendo de como responder nos treinamentos, pode ser relacionado por António Oliveira para o primeiro jogo do Brasileirão.

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão vem de uma goleada por 4 a 0 contra o Nacional-PAR, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e busca manter o bom momento na temporada.