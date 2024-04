City quer Lucas Paquetá e pode aproveitar cláusula de rescisão, diz jornal

De olho na próxima temporada, o Manchester City retomou o interesse na contratação de Lucas Paquetá e pode se aproveitar de uma cláusula de rescisão do meia com o West Ham

O que aconteceu

Em bom momento no futebol inglês, Paquetá voltou ao radar do City. O meia tem 37 partidas disputadas, oito gols e sete assistências na atual temporada.

De acordo com o jornal "The Athletic", o Manchester City pode se aproveitar da cláusula de rescisão firmada entre Paquetá e West Ham. O valor gira em torno de R$ 545 milhões.

A cláusula de rescisão entra em vigor a partir de junho. No início da atual temporada, o Manchester ofereceu cerca de R$ 384 milhões para contratar o brasileiro, mas o West Ham recusou.

A publicação informou que Lucas Paquetá deixou claro o desejo de se transferir ao City. Ele tem contrato com o West Ham até junho de 2027.

Retomada do interesse

Manchester City e Paquetá chegaram a negociar no início da atual temporada. As conversas, no entanto, não tiveram sequência por conta de uma investigação contra o meia brasileiro.

Lucas Paquetá foi acusado de cometer supostas violações nas regras de apostas esportivas. O caso ainda não teve resolução.