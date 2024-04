Torcedora do San Lorenzo é flagrada imitando macaco à torcida do Palmeiras; veja vídeo

Uma torcedora do San Lorenzo foi flagrada imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras no empate por 1 a 1 nesta última quarta-feira, na Argentina, pela Libertadores. O vídeo começou a circular pela internet nesta manhã.

Enquanto torcedores palestrinos se abraçavam na ala visitante das arquibancadas do estádio Nuevo Gasómetro, uma torcedora do San Lorenzo começou a imitar um macaco e zombou da torcida alviverde (veja no vídeo abaixo).

Nem Palmeiras nem San Lorenzo se manifestaram sobre o caso. Nas redes sociais, diversos torcedores do Palestra se revoltaram com o gesto racista e pediram punições à Conmebol.

Este não é o primeiro caso de racismo contra times brasileiros nesta edição da Libertadores. Na terça-feira, a torcida do Flamengo também foi alvo de ofensas durante a partida contra o Millonarios, da Colômbia.

Recentemente, no sorteio dos grupos da competição, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, garantiu que a entidade terá "tolerância zero" contra casos de racismo nos torneios continentais. O dirigente promete enrijecer as penas para este problema, que se agravou nos últimos anos.

Dentro de campo, Palmeiras e San Lorenzo ficaram no empate por 1 a 1. Com o resultado, o Alviverde volta ao Brasil com um ponto na bagagem.

A equipe de Abel Ferreira, agora, se prepara para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista, contra o Santos. A partida está marcada para domingo, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. Na ida, o Verdão perdeu por 1 a 0.