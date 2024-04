São Paulo está perto de anunciar novo patrocinador para camisa, diz diretor

O diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, afirmou, em entrevista exclusiva ao UOL, que o São Paulo está muito próximo de anunciar mais um patrocinador: para a manga da camisa.

Temos negociação bastante adiantada para a manga, temos negociação para a barra traseira e para a omoplata. São as propriedades disponíveis hoje. Mais adiantada é com a manga. Necessidade de caixa é importante, mas não fazemos qualquer negócio. Sabemos valor e importância da camisa do São Paulo. Só fechamos acordos que entendemos que chega no valor que o São Paulo merece. Já rejeitamos muitas propostas por ser valor abaixo. Especificamente a manga estamos próximos de anunciar.

Como antecipou o UOL, o São Paulo fechou com a Konami para os números do uniforme. O acordo tem validade até o final deste ano e renderá R$ 2 milhões.

Além da empresa japonesa, a camisa Tricolor tem mais duas marcas: a Superbet no espaço máster e a Ademicon no peito. Os dois patrocínios foram fechados recentemente, bem como o contrato com a New Balance como nova fornecedora de material esportivo.

