Membro da Federação Indiana é suspenso após agredir duas jogadoras

Do UOL, em São Paulo

Membro do comitê executivo da Federação Indiana de Futebol (AIFF), Deepak Sharma, foi suspenso após sua prisão por acusação de violência por embriaguez contra duas jogadoras.

O que aconteceu

A suspensão foi decidida pelo Comitê Executivo da AIFF e proíbe Deepak Sharma de participar de atividades relacionadas ao futebol até novo aviso. Sharma é proprietário do clube no qual as atletas atuam.

As duas jogadoras afirmaram que depois de uma partida pela Liga Feminina Indiana, Sharma apareceu embriagado no alojamento onde elas estavam jantando, invadiu o local e as agrediu, segundo informações da mídia local.

Ele foi preso pela polícia local, acusado de causar ferimentos, contenção injusta e também assédio sexual. Sharma foi liberado pouco tempo depois sob pagamento de fiança e negou todas as acusações.

O incidente envolve jogadoras do Khad FC que joga na segunda divisão indiana. O caso específico foi encaminhado à comissão disciplinar da AIFF e será examinado com urgência, segundo comunicado de imprensa.

O presidente da AIFF, Kalyan Chaubey, afirmou o compromisso da federação em promover um ambiente seguro e de apoio para o futebol feminino, tomando todas as medidas necessárias para garantir isso.