Meia do Nova Iguaçu conta dicas e conselhos que recebe do pai ex-Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Um dos destaques na campanha do Nova Iguaçu no Carioca, Yago tem o DNA de um velho conhecido da torcida do Flamengo, adversário da final. O meia é filho de Iranildo, campeão do Estadual e da Mercosul pelo clube da Gávea.

Com passagens ainda por clubes como Botafogo, Bahia e Santa Cruz, o "Chuchu" — apelido dado por Romário justamente nos tempos de Rubro-Negro —, é o grande conselheiro do filho.

Meu pai é um cara com quem posso contar para dicas de como bater na bola, posicionamento, o melhor momento para um passe. A frase dele antes dos jogos é sempre: 'bom jogo e vai se divertir em campo' Yago

Yago tem em Iranildo um dos espelhos para a carreira que está sendo construída. Nascido em 2001, ele também tem como ídolo um nome em comum para a geração.

"Minha inspiração vem do meu pai. Tudo o que ele conquistou e o estilo de jogo dele me motivam bastante. E o Messi, que é o meu ídolo desde que eu era novo. Eu assistia aos vídeos dele todos os dias, os lances, os dribles... Isso me despertou para o futebol", lembra.

Iranildo, ex-Flamengo, com o filho Yago, jogador do sub-17 do Fluminense Imagem: Mailson Santana/Fluminense

O meia está no terceiro clube da carreira. Antes, esteve no Náutico e no Fluminense, clube que o revelou. Ele foi captado por olheiros do Tricolor quando disputava uma partida pela escolinha do Barcelona, no Centro de Futebol Zico (CFZ).

O jovem meia está no Nova Iguaçu por empréstimo do Fluminense — contrato até o fim da Série D, em setembro —, mas o futuro ainda é uma incógnita. Iranildo, que ajuda na gestão da carreira do filho, recentemente comentou sobre um possível retorno às Laranjeiras e citou "oportunidades iguais".

O clube da Baixada Fluminense analisa um possível desmanche após o bom desempenho no Carioca. O goleiro Fabrício está perto do Internacional e o atacante Carlinhos fechou com o Flamengo.

"Às vezes, vejo uma notícia ou outra, mas toda essa questão extracampo fica com meu estafe. Eu penso mais no próximo jogo, sempre fui assim. Agora, depois do jogo da volta, vamos sentar e ver o melhor caminho para seguir, poder ter uma boa sequência de jogos e continuar jogando no nível que estou", afirmou.

Para se sagrar campeão, a missão do Nova Iguaçu não é fácil. A equipe do técnico Carlos Vitor vai ter de alterar um cenário negativo após a derrota por 3 a 0 no primeiro jogo.

"É uma missão muito difícil, mas tenho certeza que o treinador vai nos passar a melhor forma para enfrentá-los no segundo jogo e terminar a campanha de forma espetacular".