Marcelo Lomba celebra nova chance e boa atuação pelo Palmeiras: 'Mostrar valor'

O goleiro Marcelo Lomba ganhou oportunidade no Palmeiras na estreia da equipe na Libertadores. O Alviverde empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, pela primeira rodada da fase de grupos, no Estádio Nuevo Gasómetro. O arqueiro do Verdão, que foi destaque do time, celebrou a nova chance.

"Foi um jogo bem típico de Libertadores. O San Lorenzo apoiado pela torcida, estava com bastante vigor, brigou pelas bolas, nas bolas paradas. Tínhamos que estar bem atentos e competir bastante. Eles foram felizes em uma boa batida de escanteio. Nós que não jogamos tanto, queremos mostrar serviço a cada chance. Hoje serviu para mostrar valor para o que pessoal que está entrando. Não desistimos em nenhum momento. É a marca de nossa equipe. A cada jogador que acrescenta a equipe - chegando Lázaro, Rômulo -, e nosso papel é esse, dar sustentação e a equipe prosseguir atrás dos objetivos. Conseguimos um bom resultado em uma atmosfera bastante difícil e vamos com confiança para domingo", disse o camisa 42.

Marcelo Lomba foi um dos melhores em campo e responsável pelo Palmeiras não ter tomado mais um gol. Antes de sofrer o primeiro tento, aos 18 minutos, o arqueiro havia feito boa defesa em chute de Ferreira. Ainda na primeira etapa, o goleiro de 37 anos não deixou Leguizamón encobri-lo e defendeu a clara oportunidade do San Lorenzo.

No segundo tempo, o goleiro fez baita defesa no fim dos acréscimos para garantir o resultado. Antes, também contou com a sorte em um lance que Herezo acertou uma pancada no travessão.

Esse foi o terceiro jogo de Marcelo Lomba nessa temporada. O jogador entrou em campo em outros dois jogos, também em ocasiões que o técnico Abel Ferreira poupou seus titulares. Em todas elas, Lomba deu conta do recado. Ele atuou nas vitórias contra o Red Bull Bragantino e contra o São Bernardo, ambas pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

O Palmeiras retorna a campo neste domingo (7), quando enfrenta o Santos, em jogo de volta da final do Paulistão. A bola rola às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. Na partida de ida, o Verdão sofreu uma derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro.

