Lateral do Leverkusen lamenta permanência de Alonso no clube: 'Uma pena'

O croata Josip Stanisic, lateral do Bayer Leverkusen, lamentou a permanência do técnico Xabi Alonso no clube. Mas ele tem motivo para ficar triste.

O que aconteceu

Stanisic disse que a continuidade do trabalho na temporada 2024/24 "é uma pena". O técnico espanhol anunciou na última semana que permanecerá no Bayer Leverkusen para a temporada 2024/25.

Estou feliz por ele ser feliz aqui. Claro que é uma pena para mim. Eu estava esperando por um desfecho diferente Josip Stanisic, em entrevista à Sport1

A declaração não indica qualquer problema entre Stanisic e Alonso. O defensor vem ganhando espaço dentro do Bayer Leverkusen e vive a melhor temporada da carreira, com maior número de jogos, gols e assistência. O descontentamento do croata é justamente pelo fim do trabalho com o técnico espanhol.

Stanisic pertence ao Bayern de Munique, um dos clubes que cobiçava Alonso. O maior campeão do futebol alemão não tem técnico definido para a próxima temporada. O atual comandante, Thomas Tuchel, já anunciou que não segue no cargo.

Com poucas opções na lateral-direita, o Bayern já comunicou Stanisic que conta com ele para 2024/25. Dessa forma, o defensor de 24 anos terá que conquistar espaço com um novo treinador.

O Leverkusen caminha para conquistar títulos nesta temporada, enquanto o Bayern pode sair sem troféus. O time comandado por Xabi Alonso tem 13 pontos de vantagem para o 2º colocado no Campeonato Alemão, a sete rodadas do fim da Bundesliga. O time ainda conquistou vaga na final da Copa da Alemanha ontem (03), e segue vivo na Liga Europa.