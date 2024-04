'Futebolzinho horroroso', diz Alicia Klein sobre Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras fez um primeiro tempo "horroroso" na estreia da Libertadores, analisou a colunista Alicia Klein no UOL News Esporte. Ela criticou a atuação do time escalado por Abel Ferreira na etapa inicial, mas valorizou o ponto conquistado fora de casa contra o San Lorenzo-ARG.

'Foi um ótimo resultado. A má notícia é o futebol apresentado': "O Palmeiras só levou quatro titulares para a Argentina, então é aquele jogo que não dá para mudar meio time, os caras nem estavam lá, sete titulares ficaram no Brasil. Você está jogando contra um time argentino que não está tão bem, mas que foi o vice-campeão argentino do ano passado, tem pressão, tem torcida. Ontem, tinha torcida, aquele barulho que só a torcida argentina sabe fazer. Então, se pegar essa situação, em que o time decide poupar, enfrenta um adversário forte do grupo e volta com o resultado, é um ótimo resultado. Qual é a má notícia? O futebol apresentado por esse time reserva nos primeiros 35 minutos do jogo. O Palmeiras até deu uma acordada nos dez minutos finais do primeiro tempo, mas eu estava com vergonha alheia do jogo do Palmeiras".

'O Palmeiras do segundo tempo é aceitável': "O Richard Ríos não acertou nada, o Caio Paulista desafia adjetivos, não sei o que dizer dele a não ser que os torcedores do São Paulo devem ter ficado muito felizes ontem de terem se livrado do jogador — foi uma atuação triste, não parecia um jogador profissional de futebol. O Gomez falhou no gol do San Lorenzo, enfim, o Palmeiras esteve mal, só o Marcelo Lomba se salvou no primeiro tempo. No segundo tempo, com as entradas do Piquerez, Flaco López, Aníbal Moreno e Luis Guilherme, que sofre a falta que dá origem ao gol do Piquerez, aí o Palmeiras vira um time. Eu diria que o Palmeiras do segundo tempo é um Palmeiras reserva aceitável, o Palmeiras do primeiro tempo é uma tragédia".

'Dava para ter começado diferente': "Se a gente pensar que o calendário exige um rodízio maior de jogadores e que o Palmeiras vai ser muito afetado pela Copa América, é preocupante. Olhar para esse elenco e falar que isso aí é o melhor que tem, é preocupante. Se o Abel colocou em campo como titular, são de fato as melhores opções que ele tinha na reserva. Eu acho que não, dava para ter começado diferente. É preocupante que o Palmeiras, quando não puder contar com os titulares, apresente o futebol daquele primeiro tempo. A verdade é que nos primeiros 35 minutos do Palmeiras não houve uma solidez defensiva, não houve solidez de nada".

'Que futebolzinho horroroso do Palmeiras no primeiro tempo': "Mas é isso, no papel, o Palmeiras levou quatro titulares, começou com um time completamente reserva e voltou com um empate fora de casa. É um bom resultado, especialmente porque o Palmeiras não podia se dar ao luxo para o segundo jogo da final do Estadual contra o Santos, não tinha muito jeito a não ser poupar. Futebol horroroso no primeiro, um segundo tempo que poderia ter terminado 3 a 0 ou 2 a 1 para o Palmeiras, foi aquele Deus nos acuda. No final das contas foi um bom resultado, considerando que o Palmeiras optou por poupar, mas que futebolzinho horroroso que o Palmeiras jogou no primeiro tempo, que coisa pavorosa foi a primeira meia hora".

