Fortaleza é o time com melhor aproveitamento nas últimas duas edições de Sul-Americana

Na última quarta-feira, o Fortaleza, fora de casa, venceu o Sportivo Trinidense por de 2 a 0, em estreia pela Copa Sul-Americana. A equipe, assim, atinge sua décima vitória nos últimos 14 jogos válidos pela competição internacional e, segundo o Sofascore, possui melhor aproveitamento nas últimas duas edições do torneio, entre todos os times.

Com 78,6% de aproveitamento, além dos dez triunfos, o Fortaleza empatou três vezes e saiu derrotado em uma única oportunidade. O atual vice-campeão tem média maior que dois gols marcados por partida, com 30 cravados. O time precisa de, em média, 5,8 finalizações para balançar as redes.

? O @FortalezaEC é o time com o melhor aproveitamento nas últimas duas edições da Sul-Americana! ??? ?? 14 jogos

? 10V - 3E - 1D (!)

? 78.6% aproveitamento (!)

?? 30 gols (!)

? 10 gols sofridos (!)

? 5.8 finalizações p/ marcar gol (!)

?? 16.3 finalizações p/ sofrer gol (!) pic.twitter.com/1klgeoWbcg ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 4, 2024

Já a defesa, que sofreu 10 tentos, destaca-se pela sua solidez, ume vez que os adversários necessitam finalizar mais de 16 vezes para marcarem.

O Fortaleza, em 2023, chegou na final da Copa Sul-Americana. Após eliminar o Corinthians na semifinal, os comandados de Vojvoda perderam, nos pênaltis, para a LDU, do Equador, depois de empate em 1 a 1 no tempo normal.

A equipe volta a campo, neste sábado, para encarar o rival Ceará na final do Campeonato Cearense. No jogo de ida, os times empataram sem gols. A partida está marcada para começar às 16h40 (de Brasília), na Arena Castelão.