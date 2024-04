Fausto Vera retorna ao Corinthians após um mês e vira mais uma opção para António Oliveira

O empate do Corinthians com o Racing, do Uruguai, na última terça-feira, pela Sul-Americana, contou com o retorno de um jogador. Após exatamente um mês, o volante Fausto Vera voltou a entrar em campo pelo Timão.

O argentino estava "sumido" do Corinthians. Sua última partida foi no dia 2 de março, quando entrou no decorrer do jogo contra o Santo André, vencido pela equipe por 3 a 2, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista.

Em seguida, o jogador ficou de fora do último compromisso do time no Paulistão, diante do São Bernardo, e também do amistoso contra o Londrina, em Cascavel. Segundo o clube, ele estava fora de combate por conta de um incômodo no pé direito.

Fausto Vera entrou no segundo tempo da partida no Uruguai, no lugar de Gustavo Henrique. Sendo assim, o volante Raniele foi recuado para a zaga até os últimos minutos do confronto, quando Cacá entrou em campo.

O argentino não brilhou, mas arriscou um chute de média distância quando o placar já estava em 1 a 1. Em fase ruim, o jogador segue sem marcar gols ou conceder assistências neste ano. São 12 partidas ao todo, nove vindo do banco de reservas.

Apesar de não viver o melhor momento da carreira, Vera é mais uma opção para António Oliveira no Corinthians. As alternativas para o meio de campo, atualmente, são: os titulares Raniele e Maycon (contundido), os meninos da base, Ryan e Breno Bidon, além do veterano Paulinho, voltando de lesão.

Com o empate amargo, o Corinthians volta ao Brasil com somente um ponto na bagagem, ocupando o segundo lugar do Grupo F da Sul-Americana. O próximo compromisso do time é na terça-feira que vem, às 19h (de Brasília), contra o Nacional do Paraguai, no retorno à Neo Química Arena.