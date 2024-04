Fábio Matias se despede do comando do Botafogo e lamenta derrota na estreia da Libertadores

O Botafogo foi derrotado pelo Junior Barranquilla-COL por 3 a 1 na estreia da fase de grupos da Libertadores, no Nilton Santos. O técnico interino Fábio Matias comandou a equipe carioca pela última vez.

O resultado foi acompanhado pelo técnico Artur Jorge, que chegou na última quarta-feira ao Rio de Janeiro. Fábio Matias rechaçou qualquer interferência do novo treinador na preparação do Botafogo para a partida.

"Até o presente momento, as escolhas, todas as determinações, tudo que foi ajustado em relação à equipe, em relação à ideia e modelo, parte da minha liderança. Então, se aconteceu hoje a derrota, a possibilidade maior é de quem está à frente do comando no momento, que é minha. Então, não vejo essas relações externas prejudicando a questão do trabalho. Foi um dia ruim, foi um dia péssimo" disse.

Fim de jogo: Botafogo 1 x 3 Júnior Barranquilla. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/djiQzOzSE9 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 3, 2024

Matias também lamentou o primeiro tempo ruim da equipe, quando o time colombiano abriu 3 a 0 no placar.

"Não foi um jogo bom, principalmente pelo primeiro tempo, e isso é óbvio. Entramos um pouco desfocados, entramos um pouco dispersos, isso faz parte também. Isso nos prejudicou muito. Faltou um pouco fechar no ajuste da zona central nossa, ali dos médios, em termos de ocupação de espaço. A gente ficou muito mais com umas referências individuais do que referências do espaço, do jogador que estava ali" declarou.

Com o resultado, o Botafogo é o lanterna do grupo D da competição, com zero pontos conquistados. Na outra partida entre os time do grupo, o Universitario, do Peru, venceu a LDU por 2 a 1.

Já sob o comando de Artur Jorge, o Botafogo vai em busca da recuperação na próxima quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando encara a LDU-EQU, em Quito.