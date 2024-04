Corinthians formaliza parceria com ONG de desenvolvimento social; veja detalhes

O Corinthians e a Gerando Falcões, ONG de desenvolvimento social nas favelas e periferias de São Paulo, formalizaram uma parceria nesta quinta-feira, no Teatro do Parque São Jorge. O presidente Augusto Melo concedeu entrevista coletiva ao lado de pares da diretoria e integrantes do projeto.

A Gerando Falcões tem como novo negócio social a ASMARA (de "As Maravilhosas"), iniciativa que atua na venda direta de itens de vestuário e promove empoderamento e geração de renda para o público feminino que vive em favelas e periferias na cidade de São Paulo.

A parceria convoca a Fiel Torcida para doar itens de vestuário e acessórios, em bom estado, em caixas personalizadas espalhadas próximas dos portões de entrada da Neo Química Arena. A ação não será estimulada apenas em jogos da equipe masculina de futebol, como em outras categorias e modalidades. O pontapé inicial será na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, no dia 14 deste mês.

"A gente tinha a meta de trazer o Corinthians para o povo. Eu venho de família muito humilde, trabalhadora, honesta, e vencemos na vida. Isso que queremos para o próximo. Fico muito feliz de concretizar essa parceria. Parabéns pelo trabalho, isso só nos motiva mais. Conte com o Corinthians sempre. Até o final do nosso mandato, 70% da nossa Arena será para o povo. É gratificante demais poder fazer parte disso. Vamos trabalhar mais, isso aqui é o mínimo. Espero que já no primeiro jogo dê certo a iniciativa de disponibilizar 1500 ingressos para crianças carentes, isso é uma promessa de campanha", comentou o presidente Augusto Melo em coletiva de imprensa.

O Corinthians e a Gerando Falcões vão colaborar na comunicação do programa por meio de uma diversidade de canais, desde redes sociais até os telões da arena. Com a ação, a ideia é que o Timão ajude a impactar a vida de 15 mil mulheres até o fim de 2024, além de contribuir com a meta de arrecadação de 3 milhões de peças de roupas que serão vendidas pelas mulheres do programa ASMARA nas suas comunidades.

"É muito bom o esforço, a dedicação, honrar o tamanho que é o Corinthians no Brasil, com essa agenda de transformação. Para o Corinthians continuar sendo, continuar ocupando esse lugar de inspiração para milhões de brasileiros. Sei que liderar um clube desse tamanho é viver uma crise por hora, ter que lidar com tudo isso. O que mais me chamou atenção é que quando fui levado para conhecer o Augusto, ele reagiu prontamente. Ele já disse que o Corinthians estava dentro. O Corinthians é o time do povo, tem uma vocação social, uma história de democracia, e queremos fazer parte dessa ação. Meu coração vibra pelo esforço do time para vencer dentro de campo e para combater a pobreza. É uma força extraordinária. O Corinthians vai ajudar a tirar mais de 15 mil lugares da pobreza e construir dignidade onde só existia pobreza e insegurança", comentou Edu Lyra, fundador do órgão.

Além de Augusto, Raul Corrêa (diretor cultural) e Armando Mendonça (vice-presidente) representaram o Corinthians na coletiva. Mayara Lyra e Carliene Ferreira também falaram pela Gerando Falcões e pela iniciativa ASMARA.