Conselho Fiscal identifica ilegalidade no balanço financeiro do Santos de 2023; veja detalhes

Nesta quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Santos irá discutir o Balanço Patrimonial do clube de 2023. O Peixe encerrou o último ano com um superávit de R$ 1.032.937. O orçamento, contudo, previa R$ 23.815.778 positivo. Isso representa uma diferença nominal negativa de 95,66% em relação ao valor orçado.

Em 31 de dezembro de 2023, o passivo circulante foi de R$ 314.228.000, enquanto o não circulante foi de R$ 460.846.000. Já o ativo ativo circulante foi de R$ 69.088.000, enquanto o não circulante foi de R$ 302.968.000.

Logo, o patrimônio líquido do Alvinegro Praiano no final do ano passado foi de - R$ 403.019.000, contra o valor de - R$ 404.052.000 em 31 de dezembro de 2022.

O responsável por dirigir o Santos ao longo do último ano foi Andres Rueda. O dirigente esteve na presidência do clube de 2021 até 2023. Quem assumiu o seu posto foi Marcelo Teixeira.

Folha salarial

O Conselho Fiscal do Peixe alertou para um aumento expressivo nos gastos com a folha de pagamento em 2023. Comparando a 2022, foi um aumento de 24%.

Observando os valores gastos com o departamento de futebol profissional, o aumento foi de de 36%, considerando salários com encargos mais direitos de imagem. O detalhe é que a quantidade de profissionais foi praticamente a mesma.

Premiação do Paulistão de 2024

A antiga gestão do Santos decidiu, mediante autorização do Egrégio Conselho Deliberativo, antecipar o valor de R$ 28.800.000, aproximadamente 95% das verbas do Campeonato Paulista de 2024.

A justificativa da diretoria era utilizar esse montante para cumprir com as obrigações até o final do ano. Foi constatado, contudo, que o pagamento referente às férias de dezembro de 2023 e de Imposto de Renda de novembro e dezembro de 2023 de alguns funcionários não foram efetuados.

"Assim, nota-se o descumprimento da autorização do Egrégio Conselho Deliberativo, e tal fato deve ser apurado pela Comissão de Inquérito e Sindicância", comunicou o CF.

Problemas para Rueda

Conforme estabelece a Lei, um clube de futebol adepto ao Profut - caso do Santos - pode antecipar o percentual de até 30% das receitas referentes ao primeiro ano do mandato subsequente.

A proposta orçamentária de 2024, aprovada pelo Conselho Deliberativo, totaliza um montante de receitas em R$ 394.086.925.

Logo, o Conselho Fiscal alega que a gestão de Andres Rueda "antecipou ilegalmente" verbas do Campeonato Paulista e antecipou o recebimento de contrato com vigência somente em 2025.

Além disso, ao longo de 2023, foram celebrados contratos, em especial de 17 jogadores, entre renovações, prorrogações, aquisições e empréstimos que, sozinhos, comprometem as receitas em mais de 30% para o ano de 2024.

Opinião do Conselho Fiscal

De forma unânime, o CF alvinegro recomenda a reprovação das contas. O órgão ainda pede que sejam "tomadas as providências que se façam necessárias".

"Diante da configuração de gestão temerária, tais comprometimentos de orçamento devem ser objeto de apuração pelos órgãos de controle social (artigo 26 da Lei 13.155/2015). Assim, solicitamos encaminhamento à Comissão de Inquérito e Sindicância", escreveu o órgão.