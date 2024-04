Com mudanças no top 10, Fifa atualiza ranking mundial de seleções

Nesta quinta-feira, a Fifa divulgou a nova lista do ranking mundial de seleções. Mesmo com atualizações no top 10, o Brasil segue em quinto lugar e a Argentina em primeiro.

As grandes novidades foram a Bélgica subindo para a terceira posição e a Inglaterra caindo para a quarta, enquanto Portugal subiu para o sexto lugar e a Holanda caiu para o sétimo. Completando as primeiras colocações, França, Espanha, Itália e Croácia não tiveram suas colocações alteradas, além de Brasil e Argentina.

The latest #FIFARanking is here! ? ? FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 4, 2024

Na última pausa para a Data Fifa, foram disputadas as Eliminatórias Asiáticas e a fase final da Liga das Nações da Concacaf, além de diversos amistosos pelo mundo, como foi o caso do Brasil, que enfrentou Inglaterra e Espanha.

Segundo a Fifa, essas partidas "tiveram bastante influência no ranking mundial masculino". Ainda foi anunciado que a próxima atualização da lista acontecerá no dia 20 de junho, mesmo dia do início da Copa América.

Pela América do Sul, a Colômbia ganhou duas posições (de 14º para 12º), o Peru uma (de 33º para 32º) e a Bolívia também uma (de 86º para 85º). Paraguai (56º), Equador (31º) e Chile (42º), não tiveram seus lugares alterados. Por outro lado, Uruguai caiu quatro colocações (de 11º para 15º) e a Venezuela duas (52º para 54º).

Confira o top 10

1 - Argentina, com 1858 pontos



2- França, com 1840.59



3- Bélgica, com 1795.23



4- Inglaterra, com 1794.9



5- Brasil, com 1788.65



6- Portugal, com 1748.11



7- Holanda, com 1742.29



8- Espanha, com 1727.5



9- Itália, com 1724.6



10- Croácia, com 1721.07