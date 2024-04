Com 'fome de bola', Gil encanta o Santos e se torna líder sem braçadeira

Aos 36 anos, Gil precisou de pouco tempo para conquistar os torcedores do Santos. O zagueiro chegou sob certa desconfiança após ser dispensado no Corinthians, mas vem mostrando que o seu ex-clube cometeu um erro ao deixá-lo sair de graça.

O defensor, além de exibições de gala dentro de campo, está sendo uma peça de suma importância nos bastidores. Ele se enturmou muito bem como os novos companheiros de clube e está agradando a todos.

Com larga experiência, Gil está ajudando o Peixe a se reerguer e é um dos grandes líderes do atual elenco. Assim, ele se tornou uma espécie de capitão sem a faixa, que costuma ficar com Diego Pituca, Rincón ou João Paulo.

Mas, por trás do ar de seriedade, o zagueiro também tem o seu lado divertido. O defensor costuma estar presente nas brincadeiras e anima o vestiário, ajudando a manter o bom clima nos bastidores.

Gil também está mostrando muita vontade de provar o seu valor. Assim como Giuliano, ele saiu pelas portas do fundo do Corinthians, onde se consagrou e disputou 444 jogos, somando suas duas passagens. Foram 19 gols e três títulos (Campeonato Paulista de 2013, Recopa Sul-Americana de 2013 e Campeonato Brasileiro de 2015) pela ex-equipe.

A dispensa está motivando o zagueiro, que está com 'fome de bola' para conquistar mais um troféu na carreira e, assim, ajudar o Santos a sair de uma fila de oito anos sem canecos.

Com a camisa alvinegra, ele soma 15 partidas, 89% acerto no passe, 53% duelos ganhos, 52 bolas recuperadas, 85 ações defensivas, 14 desarmes, 10 faltas e nenhum cartão, segundo o Sofascore.

Gil foi um dos destaques no jogo de ida da final do Campeonato Paulista e espera repetir o desempenho no embate de volta.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Peixe encara o Palmeiras neste domingo, no Allianz Parque, às 18 horas (de Brasília).