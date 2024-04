CBF divulga tabela detalhada das primeiras rodadas da Série A do Brasileirão de 2024

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira, a tabela detalhada das primeiros rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024. No documento, foram anunciadas as datas, os horários e os locais dos confrontos até a nona rodada da competição.

No sábado, às 18h30 (de Brasília), Internacional e Bahia, no Beira-Rio, e Criciúma e Juventude, no Heriberto Hulse, farão a abertura desta edição do Brasileirão.

No domingo, o jogo destaque será às 18h30, entre Palmeiras e Vitória, no Barradão. O duelo marca o encontro dos atuais campeões das Séries A e B.

Abril chegou! O meu mês... a bola vai rolar! Vai começar o @brasileirao 2024! ?? pic.twitter.com/jCjsEs3Xfs ? Brasileirão (@Brasileirao) April 1, 2024

Jogos da 1ª rodada

13/04 - sábado - 18h30 - Internacional x Bahia - Beira-Rio



13/04 - sábado - 18h30 - Criciúma x Juventude - Heriberto Hulse



13/04 - sábado - 21h - Fluminense x Red Bull Bragantino - Maracanã



13/04 - sábado - 21h - São Paulo x Fortaleza - Morumbis



14/04 - domingo - 16h - Atlético-GO x Flamengo - Serra Dourada



14/04 - domingo - 16h - Vasco x Grêmio - São Januário



14/04 - domingo - 16h - Corinthians x Atlético-MG - Neo Quimíca Arena



14/04 - domingo - 16h - Athletico x Cuiabá - Ligga Arena



14/04 - domingo - 17h - Cruzeiro x Botafogo - Mineirão



14/04 - domingo - 18h30 - Vitória x Palmeiras - Barradão

Jogos da 2ª rodada

16/04 - terça-feira - 21h30 - Bahia x Fluminense - Arena Fonte Nova



17/04 - quarta-feira - 19h - Grêmio x Athletico - Arena do Grêmio



17/04 - quarta-feira - 19h - Atlético-MG x Criciúma - Arena MRV



17/04 - quarta-feira - 19h - Red Bull Bragantino x Vasco - Nabi Abi Chedid



17/04 - quarta-feira - 20h - Fortaleza x Cruzeiro - Arena Castelão



17/04 - quarta-feira - 20h - Juventude x Corinthians - Alfredo Jaconi



17/04 - quarta-feira - 21h30 - Palmeiras x Internacional - Allianz Parque



17/04 - quarta-feira - 21h30 - Flamengo x São Paulo - Maracanã



18/04 - quinta-feira - 21h30 - Botafogo x Atlético-GO - Nilton Santos



A definir - Cuiabá x Vitória - Arena Pantanal

Jogos da 3ª rodada

0/04 - sábado - 16h - Fluminense x Vasco - Maracanã



20/04 - sábado - 18h30 - Grêmio x Cuiabá - Arena do Grêmio



20/04 - sábado - 18h30 - Red Bull Bragantino x Corinthians - Nabi Abi Chedid



20/04 - sábado - 21h - Atlético-MG x Cruzeiro - Arena MRV



21/04 - domingo - 16h - Vitória x Bahia - Barradão



21/04 - domingo - 16h - Palmeiras x Flamengo - Allianz Parque



21/04 - domingo - 16h - Athletico x Internacional - Ligga Arena



21/04 - domingo - 18h30 - Botafogo x Juventude - Nilton Santos



21/04 - domingo - 18h30 - Atlético-GO x São Paulo - Antônio Accioly



A definir - Criciúma x Fortaleza - Heriberto Hulse

Jogos da 4ª rodada

27/04 - sábado - 16h - Vasco x Criciúma - São Januário



27/04 - sábado - 18h30 - Cuiabá x Atlético-MG - Arena Pantanal



27/04 - sábado - 21h - Bahia x Grêmio - Arena Fonte Nova



28/04 - domingo - 11h - Flamengo x Botafogo - Maracanã



28/04 - domingo - 16h - Cruzeiro x Vitória - Mineirão



28/04 - domingo - 16h - Corinthians x Fluminense - Neo Química Arena



28/04 - domingo - 18h30 - Fortaleza x Red Bull Bragantino - Arena Castelão



28/04 - domingo - 18h30 - Juventude x Athletico - Alfredo Jaconi



28/04 - domingo - 20h - Internacional x Atlético-GO - Beira-Rio



29/04 - segunda-feira - 20h - São Paulo x Palmeiras - Morumbis

Jogos da 5ª rodada

04/05 - sábado - 16h - Corinthians x Fortaleza - Neo Química Arena



04/05 - sábado - 16h - Fluminense x Atlético-MG - A definir



04/05 - sábado - 18h30 - Red Bull Bragantino x Flamengo - Nabi Abi Chedid



04/05 - sábado - 21h - Cruzeiro x Internacional - Mineirão



05/05 - domingo - 16h - Grêmio x Criciúma - Arena do Grêmio



05/05 - domingo - 16h - Vitória x São Paulo - Barradão



05/05 - domingo - 16h - Athletico x Vasco - Ligga Arena



05/05 - domingo - 18h30 - Botafogo x Bahia - Nilton Santos



05/05 - domingo - 18h30 - Cuiabá x Palmeiras - Arena Pantanal



06/05 - segunda-feira - 20h - Juventude x Atlético-GO - Alfredo Jaconi

Jogos da 6ª rodada

11/05 - sábado - 16h - Flamengo x Corinthians - Maracanã



11/05 - sábado - 21h - Atlético-MG x Grêmio - Arena MRV



12/05 - domingo - 11h - Vasco x Vitória - São Januário



12/05 - domingo - 16h - Atlético-GO x Cruzeiro - Antônio Accioly



12/05 - domingo - 16h - Palmeiras x Athletico - Allianz Parque



12/05 - domingo - 16h - Fortaleza x Botafogo - Arena Castelão



12/05 - domingo - 18h30 - Bahia x Red Bull Bragantino - Arena Fonte Nova



13/05 - segunda-feira - 19h - São Paulo x Fluminense - Morumbis



13/05 - segunda-feira - 21h - Internacional x Juventude - Beira-Rio



A definir - Criciúma x Cuiabá - Heriberto Hulse

Jogos da 7ª rodada

18/05 - sábado - 16h - Vitória x Atlético-GO - Barradão



18/05 - sábado - 18h30 - Fortaleza x Athletico - Arena Castelão



18/05 - sábado - 21h - Vasco x Flamengo - São Januário



19/05 - domingo - 11h - Criciúma x Palmeiras - Heriberto Hulse



19/05 - domingo - 16h - Atlético-MG x Bahia - Arena MRV



19/05 - domingo - 16h - Fluminense x Juventude - Maracanã



19/05 - domingo - 18h30 - Cuiabá x Internacional - Arena Pantanal



19/05 - domingo - 18h30 - Grêmio x Red Bull Bragantino - Arena do Grêmio



A definir - São Paulo x Cruzeiro - Morumbis



A definir - Corinthians x Botafogo - Neo Química Arena

Jogos da 8ª rodada

25/05 - sábado - 18h30 - Red Bull Bragantino x Atlético-MG - Nabi Abi Chedid



25/05 - sábado - 18h30 - Atlético-GO x Corinthians - Antônio Accioly



25/05 - sábado - 21h - Internacional x São Paulo - Beira-Rio



26/05 - domingo - 11h - Juventude x Vitória Alfredo Jaconi



26/05 - domingo - 16h - Bahia x Fortaleza - Arena Fonte Nova



26/05 - domingo - 16h - Palmeiras x Vasco - Allianz Parque



26/05 - domingo - 18h30 - Cruzeiro x Cuiabá - Mineirão



26/05 - domingo - 18h30 - Athletico x Criciúma - Ligga Arena



A definir - Botafogo x Fluminense - Nilton Santos



A definir - Flamengo x Grêmio - Maracanã

Jogos da 9ª rodada

01/06 - sábado - 16h - Vitória x Internacional - Barradão



01/06 - sábado - 16h - Red Bull Bragantino x Juventude - Nabi Abi Chedid



01/06 - sábado - 18h - Fluminense x Atlético-GO - Maracanã



01/06 - sábado - 21h - Grêmio x Botafogo - Arena do Grêmio



02/06 - domingo - 11h - Criciúma x Bahia - Heriberto Hulse



02/06 - domingo - 16h - Corinthians x São Paulo - Neo Química Arena



02/06 - domingo - 16h - Athletico x Flamengo - Ligga Arena



02/06 - domingo - 18h30 - Atlético-MG x Palmeiras - Allianz Parque



02/06 - domingo - 18h30 - Vasco x Cruzeiro - São Januário



02/06 - domingo - 18h30 - Cuiabá x Fortaleza - Arena Pantana