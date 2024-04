Abel enche a bola do elenco do Palmeiras e usa empate como gás para final

Abel Ferreira exaltou o elenco do Palmeiras após o empate contra o San Lorenzo na estreia da Copa Libertadores. O Alviverde entrou em campo com um time bem alternativo de olho no jogo decisivo contra o Santos pela final do Paulistão no domingo (7).

O que ele disse

Fizemos melhor que o ano passado, ano passado começamos com derrota. Dou parabéns para os meus jogadores, é um orgulho muito grande ser treinador deles. Só peço que eles confiem tanto neles mesmos quanto eu. Abel Ferreira em coletiva de imprensa após o jogo do Palmeiras.

Estou muito orgulhoso de ser treinador desses jogadores. Eles se empenharam muito. O Lázaro foi uma grata surpresa. Tivemos outros atletas que foram bem e deram o máximo para conseguir ajudar o Palmeiras.

Abel Ferreira afirmou que só pensaria no segundo jogo da final contra o Santos após o jogo contra o San Lorenzo, e foi isso que aconteceu. O técnico usou sua coletiva de imprensa para motivar seus atletas antes do jogo que vale título.

Planejamento do Palmeiras funcionou. Abel poupou diversos titulares e votou sem derrota da Argentina. No final de semana ele criticou demais o calendário, alegando que o Paleiras foi prejudicado, mas agora terá seu time principal descansado.

Estratégia foi a mesma do ano passado, mas Palmeiras voltou derrotado. A equipe teve um time muito alternativo na estreia da Libertadores no ano passado contra o Bolívar e perdeu por 3 a 1. O Alviverde conseguiu virar a vantagem do Água Santa no segundo jogo da decisão do Paulista.

Veja outras aspas de Abel

Empenho da equipe na partida: "É sempre bom sair daqui com a sensação que a equipe lutou, jogou, criou. Essa equipe nunca desiste. Queríamos ganhar, não foi possível, mas levamos uma sensação positiva do jogo".

Mais sobre o elenco: "É para isso que eu treino os jogadores. Para quando precisarmos, dar uma boa resposta desde o goleiro até o centroavante. O Menino não jogava há muito tempo, falta ritmo. Pode estar um pouco triste, mas só com jogo vai ter confiança. Breno não jogava há muito tempo, não é fácil. Lázaro foi uma boa surpresa. Vanderlan, se calhar, numa posição que gosta menos".

Avaliação de quem entrou em campo: "Quem entrou, entrou bem. López, Luis. Estamos sempre na espera de que o Luis nos dê o que deu hoje. Mas naquele último lance eu vou puxar suas orelhas, ele tem que ajudar o Garcia a defender para o Ríos não sair do corredor central para ajudar o lateral. Falta no meio e, felizmente, o Rony fez uma compensação. Por isso todos somos um".

Opção de escalar os reservas: "Não é fácil, é preciso o treinador ter coragem. E mais do que coragem, é preciso confiar no elenco. Se calhar, era o que eu precisava ter feito no primeiro jogo contra o Santos".

Final contra o Santos: "Não existe milagre. Jogar de dois em dois dias não é fácil, desgasta os jogadores. Quero conversar com meus atletas e lembrar da alegria de disputar um título. Vamos para luta em busca do nosso objetivo. Gosto muito desses momentos".

"Agora estamos inteiros para nos prepararmos para a grande final de domingo, em casa, e convoco os torcedores para nos apoiarem em todos os momentos. Mesmo que a gente sofra um gol no primeiro minuto ou se fizermos um gol. Queremos o vosso apoio! Essa equipe nunca se rende".