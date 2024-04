Volta de Kleiton Lima ao Santos após acusação de assédio gera revolta em atletas

O retorno de Kleiton Lima ao Santos não repercutiu bem entre algumas jogadoras. Muitas atletas utilizaram as suas redes sociais para manifestar a sua insatisfação com o acerto com o técnico, que foi acusado de assédio em 2023.

Multicampeã e com passagem pelas Sereias da Vila, Formiga respondeu a publicação do anúncio de Kleiton Lima. "Queeeeee???? É sério isso", escreveu. "Po$&& Santos", comentou Andressa Alves, que atualmente está no Houston Dash, dos Estados Unidos.

No fim do ano passado, o técnico foi acusado de assédio pelo elenco santista. Na época, as jogadoras escreveram cartas com seus relatos pessoais e assinaturas contra o treinador. O documento foi enviado a Andrés Rueda, então presidente do Peixe.

A goleira Jully e a lateral Gi Fernandes, que estavam no Santos em 2023, também fizeram publicações protestando contra o retorno.

Inacreditável ? Gi Fernandes? (@Fernandesdegi) April 2, 2024

reprodução

Kleiton retorna ao Santos após a demissão de Bruno Silva devido a um começo ruim no Brasileirão. Em quatro rodadas na competição, o Santos ocupa o 12º lugar e está à beira da zona de rebaixamento do torneio.

À frente das Sereias da Vila, o treinador ajudou nas conquistas do bicampeonato da Libertadores (2008 e 2009), da Copa do Brasil (2008 e 2009), do Campeonato Paulista (2007 e 2010), da Liga Nacional (2007 e 2009) e de uma Mercosul (2006).

Em má fase, o Santos busca a reabilitação do Brasileiro feminino na outra sexta-feira, dia 12 de abril. A equipe recebe o Corinthians na Vila Belmiro, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da competição.