Tite justifica empate do Flamengo na estreia da Libertadores

O técnico Tite concedeu coletiva de imprensa após o empate do Flamengo com o Millonarios em 1 a 1 na estreia da Libertadores nesta terça-feira, no Nemesio Camacho El Campín Stadium, em Bogotá, na Colômbia, e explicou os motivos para o resultado. A equipe brasileira saiu na frente, com gol marcado por Pedro, e tomou o empate com um a jogador a mais.

Entre as razões para o placar, o comandante rubro-negro citou a altitude do estádio, além de erros excessivos nos passes e um primeiro tempo abaixo do esperado.

"Um erro excessivo de passe que não dava condições de trabalharmos e acionarmos os homens de frente com melhor qualidade. A altitude proporciona isso, a bola corre, foge. Tem que ser o passe no pé. Voltou no segundo tempo bem melhor e, quando teve a superioridade, fez o gol. O futebol tem esses detalhes. Com o jogo dominado, com a possibilidade mais próxima de fazer o segundo gol, toma uma jogada individual e no cruzamento acaba tomando, talvez na única oportunidade no segundo tempo", afirmou.

Tite também comentou sobre a escalação inicial, que contou com alguns jogadores que não estiveram na equipe titular nos últimos jogos, como: David Luiz, Matías Viña, Igor Jesus e Bruno Henrique.

"Viemos com nove jogadores que tinham um problema. Nós tínhamos que fazer uma revisão. Eu não posso entrar com nove jogadores com alguns sentindo, outros com um detalhe a mais. Até porque temos um plantel com muita qualidade. Quando tem a necessidade clínica ou física de sair alguém, naturalmente temos esses jogadores para participar."

O jogo seguinte do Flamengo na Libertadores será na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Palestino, no Maracanã. Antes, a equipe rubro-negra enfrenta o Nova Iguaçu neste sábado, às 17h, em casa, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. Na ida, vitória do Mengo por 3 a 0.