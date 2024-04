'Tite cometeu muitos erros e voltou algumas casas no Flamengo', critica RMP

O colunista Renato Mauricio Prado criticou no Fim de Papo as escolhas de Tite na estreia do Flamengo na Libertadores, no empate por 1 a 1 fora de casa contra o Millonarios-COL. Na visão de RMP, o treinador errou ao poupar titulares, na escolha dos seus substitutos e voltou algumas casas no Rubro-Negro.

'Não faz sentido poupar na Libertadores para jogar o Carioca': "Não consegui entender essa junção entre David Luiz e Viña pelo lado esquerdo. Ah, pode ser que o Ayrton Lucas estivesse desgastado, mas pelo visto não estava, porque entrou para jogar no final. E o Léo Pereira, através de sua assessoria, antes do jogo, disse que estava 100%. Então, não tem desculpa, foi aquela coisa do Tite que para mim não faz o menor sentido, que é poupar na Libertadores para jogar a final do Carioca, uma final que está ganha. O Flamengo poderia botar vários reservas contra o Nova Iguaçu que certamente não vai perder, o jogo que tinha que ter botado todo mundo era o de ontem. Léo Pereira e Fabrício Bruno é uma dupla de zaga que garantiu todos os pontos no Carioca, por que desfazê-la na estreia da Libertadores? E mais: se o Léo Pereira tivesse algum problema, ora bolas, joga o Léo Ortiz. O Flamengo gastou uma fortuna, foi uma novela pelo Léo Ortiz".

'Tite sai dessa estreia na Libertadores com muitos erros': "O que o Tite fez ontem? Agradou o grupinho, porque o David Luiz é líder do grupo, aquele cara que ajuda todo mundo. Não que ele tenha tido uma atuação desastrosa ontem, mas foi pelo lado esquerdo, formado pelo David Luiz e o Viña, que o Millonarios se criou o jogo inteiro, não foi só no final, não. O Tite sai com muitos erros. Se fosse aquele joguinhos, ele estava lá em cima com o Campeonato Carioca e agora voltou algumas casas depois desse jogo. Não tem desculpa, é uma coisa incompreensível o que o Flamengo fez ontem. Ah, mas a altitude. A altitude de Bogotá é mole, o máximo que pode acontecer é a bola ficar mais rápida um pouco pelo ar mais rarefeito. Em termos de fôlego, não vi nenhum jogador do Flamengo sair exausto".

'Tite está conversando demais com o Matheus Bachi': "Outra coisa, ele cometeu um erro crasso na substituição do De La Cruz: o Igor Jesus, que é um volante, um garoto promissor, é para substituir o Pulgar, é um primeiro volante eficiente, o Allan é o cara que joga no lugar do De La Cruz, ele inverteu tudo. Olha, eu acho que o Tite está conversando demais com aquele filho dele, o Matheus Bachi, ele está começando a achar que o Matheus Bachi é um gênio, é o Rinus Michel da nova geração, porque as câmeras mostram toda hora o Tite indo lá conversar com o Matheus Bachi. Daquela conversa ali, tenho certeza que boa coisa não sai".

