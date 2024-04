Sob olhar de novo técnico, Botafogo decepciona no Nilton Santos e perde do Junior pela Libertadores

O Botafogo não começou bem a fase de grupos da Libertadores. Sob o olhar de Artur Jorge, novo técnico da equipe, o Alvinegro carioca foi derrotado por 3 a 1 pelo Junior Barranquilla-COL, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. O compromisso foi válido pela primeira rodada do Grupo D.

O Junior garantiu a vitória no primeiro tempo, quando marcou três vezes. Bacca fez dois e Fuentes completou. O Botafogo ainda diminuiu com Hugo ainda na etapa inicial, mas não conseguiu ensaiar uma reação.

O jogo

O Botafogo começou a partida buscando o ataque, mas o Junior impedia os bons avanços dos cariocas. Os colombianos não abdicaram de ir para frente e abriram o placar aos 12 minutos. Enamorado tentou o drible em Hugo e a bola foi no braço do lateral alvinegro. O árbitro marcou pênalti, convertido por Bacca.

O revés obrigou o Botafogo a aumentar a intensidade no ataque. No entanto, o Junior seguiu com a boa marcação e quase chegou ao segundo em um contra-ataque. Enamorado foi lançado e chutou cruzado com perigo.

O Botafogo chegou a assustar duas vezes, com Junior Santos e Tiquinho Soares, mas ambos pararam em Mele. Só que aos 27 minutos, o Junior aproveitou outro contra-ataque e marcou o segundo gol. Fuentes recebeu passe na área e apenas empurrou para a rede.

O novo revés foi sentido pelo Botafogo, que passou a ter dificuldade em avançar. Para piorar, o Junior conseguiu chegar ao terceiro aos 40 minutos em mais um contra-ataque. Bacca foi lançado, passou por Gatito Fernández e tocou para a rede.

O Botafogo conseguiu diminuir antes do intervalo. Tiquinho Soares escorou para Hugo, que finalizou para a rede. Assim, os alvinegros mantiveram a esperança para o intervalo.

No segundo tempo, os cariocas voltaram com postura ofensiva e assustaram aos três minutos em chute de Hugo que parou em Mele.

Só que depois disso, o jogo ficou sendo disputado em ritmo lento. O Botafogo continuava com muita dificuldade em criar bons lances. Do outro lado, o Junior parou de se expor e não incomodava Gatito Fernández.

O Botafogo só foi assustar aos 38 minutos. Tchê Tchê chutou colocado da entrada da área, mas a bola passou raspando a trave. Depois, Lucas Halter arriscou de longe e viu Mele fazer a defesa.

Nos minutos finais, o Junior recuou de vez e tratou de segurar o Botafogo para sair de campo com a vitória do Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 1 X 3 JUNIOR BARRANQUILLA-COL

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 3 de abril de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Cristián Garay (Chile)



Assistentes: Jose Retamal (Chile) e Miguel Rocha (Chile)



VAR: Juan Lara (Chile)

Cartões amarelos: Tiquinho Soares e Junior Santos (Botafogo); Pacheco, Albornoz e Ceballos (Junior)



GOLS: Hugo, aos 42 minutos do primeiro tempo (Botafogo) / Bacca, aos 12 e 40 minutos do primeiro tempo; Fuentes, aos 27 minutos do primeiro tempo

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Mateo Ponte (Rafael), Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Marlon Freitas (Romero), Gregore (Tchê Tchê) e Eduardo (Jeffinho); Júnior Santos, Tiquinho Soares e Jefferson Savarino (Luiz Henrique)



Técnico: Fabio Matias

JUNIOR BARRANQUILLA: Santiago Mele; Wálmer Pacheco, Jermein Peña, Brayan Ceballos e Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Víctor Cantillo (Bocanegra), José Enamorado (Albornoz), Yimmi Chará e Déiber Caicedo (Herrera); Carlos Bacca (Perez)



Técnico: Arturo Reyes