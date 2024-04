San Lorenzo x Palmeiras: horário e onde assistir ao vivo a Libertadores

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras estreia na Copa Libertadores hoje contra o San Lorenzo, às 21h30 (de Brasília), no estádio El Nuevo Gasómetro. A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos da competição.

A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras deve ter um time bem alternativo para a estreia na Libertadores. Abel Ferreira indicou que vai poupar jogadores titulares após a derrota para o Santos, pensando no segundo jogo da final do Paulistão no domingo (7).

O San Lorenzo também vem de derrota. No final de semana, "El Ciclón" visitou o Boca Juniors na La Bombonera, pelo Campeonato Argentino, e perdeu por 2 a 1.

Palmeiras, Independiente del Valle, San Lorenzo e Liverpool-URU são as equipes do Grupo F da Copa Libertadores.

Prováveis escalações

San Lorenzo: Altamirano; Lujan, Romaña, Campi, Braida; Giay, Irala, Barrios; Ferreira; Leguizamón e Bareiro. Técnico: Rubén Insúa

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Naves e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Rômulo; Estevão, Lázaro e Rony. Técnico: Abel Ferreira

San Lorenzo x Palmeiras -- 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Data: 3 de abril de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: El Nuevo Gasómetro, Buenos Aires (ARG)

