Renato justifica reservas na estreia da Libertadores e vê tempo para recuperar

Com foco na final do Gaúchão, o Grêmio foi a campo com um time reserva e foi superado pelo The Strongest, na Altitude. Luciano Ursino e Enrique Triverio marcaram os gols que resultaram no revés na estreia da equipe brasileira na Libertadores.

Após o duelo, o técnico Renato justificou a escolha por poupar o time e vê tempo para se recuperar na competição continental.

"Eu sou pago para pensar. Eu tenho uma decisão no próximo sábado e na Libertadores eu tenho mais cinco jogos. Eu poderia trazer dois, três jogadores. Se machuca esses dois, três jogadores, como que fica", começou.

"Com esse pensamento faria tudo denovo, porque confio em todo o meu grupo e deixei a minha equipe descansando porque temos a decisão de um título e na Libertadores vamos ter tempo para recuperar", completou.

Com o resultado negativo, o Imortal está na lanterna do Grupo C, atrás de The Strongest (3), Estudiantes (3) e Huachipato (0). A equipe tem o embate contra os chilenos às 19h (de Brasília) da próxima terça-feira, na Arena, para se recuperar no torneio.

Antes, porém, o Grêmio foca na volta da final do Campeonato Estadual, marcado para às 16h30 desse sábado, em casa. Na ida, as equipes ficaram no empate.