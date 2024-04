PSG x Rennes: onde assistir e horário da semifinal da Copa da França

PSG e Rennes se enfrentam hoje (03), às 16h10 (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela semifinal da Copa da França.

O jogo não terá transmissão oficial para o Brasil.

Luis Enrique faz mistério sobre o possível retorno de Marquinhos no PSG. Sem jogar desde fevereiro por lesão, o zagueiro brasileiro voltou a treinar normalmente com o elenco. Contudo, o técnico espanhol não crava sua presença entre os relacionados. "Marquinhos e Nuno Mendes se recuperaram, mas recuperar-se para treinar é uma coisa e estar pronto para jogar é outra", disse em coletiva pré-jogo.

O vencedor de PSG x Rennes enfrentará o Lyon na decisão. A outra semifinal aconteceu ontem (2), e a equipe que pertence a John Textor venceu por 3 a 0.

Desfalque certo para os parisienses é Bradley Barcola. O ponta francês preocupa inclusive para o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Barcelona, na próxima quarta-feira (10). Além do atacante, Skriniar, Kimpembe, Sergio Rico e Kurzawa, com problemas físicos a longo prazo, também serão ausências hoje.

O PSG encara hoje um de seus principais carrascos no futebol francês nos últimos anos. O Rennes soma mais vitórias que derrotas nos últimos dez confrontos diretos — quatro contra três, além de três empates. No duelo mais recente, as equipes ficaram no 1 a 1 no Parc des Princes, em fevereiro, pelo Campeonato Francês.

Maior campeão da Copa da França, o PSG visa reconquistar o título do mata-mata após três edições. Já o Rennes sonha com seu quarto título — a última conquista foi em 2019, derrotando justamente a equipe de Paris na decisão.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Beraldo e Lucas Hernández; Zaïre-Eméry, Vitinha, Fabián Ruiz e Dembélé; Kolo Muani e Mbappé. Técnico: Luis Enrique

Rennes: Mandanda; Doué, Omari, Wooh e Theate; Kalimuendo, Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa e Terrier; Gouiri. Técnico: Julien Stéphan

PSG x Rennes

Competição: Semifinal da Copa da França

Data: 03 de abril de 2024, às 16h10 (de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris, França

Transmissão: não haverá para o Brasil