Português Artur Jorge chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo

O Botafogo vai anunciar a contratação do técnico Artur Jorge em breve. O português estava no Braga, clube de seu país natal, e aceitou proposta do clube alvinegro.

O treinador exaltou o Botafogo em sua chegada ao Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira.

"O que me trouxe do Braga para cá foi um projeto de sucesso e, naturalmente, minha ambição também passa por um trajeto de sucesso no Botafogo. Venho para poder ajudar e cumprir os objetivos do Botafogo, tentando sempre fazer mais e melhor", disse.

O novo comandante alvinegro destacou a vontade de assumir a equipe.

"Foi um processo muito simples, porque minha vontade era de vir. Portanto, foi fácil me convencer. Depois do acerto entre os clubes, ficou tudo mais fácil da minha parte. Minha vontade é estar aqui e vamos fazer com que as coisas funcionem", declarou.

Artur Jorge vai acompanhar a estreia do Botafogo na fase de grupos da Libertadores. O time alvinegros recebe o Junior Barranquilla, da Colômbia, nesta quarta-feira, no Nilton Santos.