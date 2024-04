Piquerez valoriza empate do Palmeiras e projeta final do Paulistão

Do UOL, em São Paulo (SP)

O lateral esquerdo Piquerez aprovou o empate do Palmeiras na estreia da Copa Libertadores contra o San Lorenzo.

O que ele disse

Um gol importante. Jogo disputado, como são as equipes argentinas, mas encontramos um empate, Resultado muito positivo para nós. E agora é se concentrar para a final contra o Santos. Piquerez, após a partida.

Temos um elenco amplo, jogadores de muita qualidade. Somos uma equipe grande, temos experiência nessa competição, mas buscamos o empate que é muito importante.

Abel Ferreira escalou um time bem alternativo, que fez um primeiro tempo muito ruim, mas a entrada de alguns titulares na etapa final mudou o jogo. Piquerez, um deles, marcou de falta o gol de empate palmeirense.

Sete titulares sequer viajaram para a Argentina: Endrick, Marcos Rocha, Mayke, Murilo, Raphael Veiga, Weverton e Zé Rafael.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (7), às 18h (de Brasília), contra o Santos pelo segundo jogo da final do Paulistão. O Peixe venceu a ida por 1 a 0 e tem a vantagem do empate.