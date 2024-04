Piquerez valoriza empate com San Lorenzo e já pensa na decisão do Paulista: "Temos que ganhar"

O Palmeiras buscou empate por 1 a 1 contra o San Lorenzo, na noite desta quarta-feira, em duelo da primeira rodada da Copa Libertadores, que aconteceu no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina. O clube alviverde saiu atrás do placar e garantiu a igualdade com gol de falta de Piquerez. O lateral exaltou o resultado conquistado e já

"Os argentinos são fortes em sua casa, mas encontramos o empate. Um resultado muito positivo para nós. Vamos pensar agora em domingo, que temos a final, a volta contra o Santos e temos que ganhar. Temos uma equipe com jogadores de muita qualidade. Somos grande, temos experiência na competição. Com apoio de sua torcida, sabíamos que o time deles ia jogar para frente, mas conseguimos um empate que é muito importante para nós", disse à TV Globo.

Antes de disputar a segunda fase da Libertadores, o time de Abel Ferreira tem a decisão do Campeonato Paulista pela frente. O Verdão enfrenta o Santos, às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo de volta. Na ida, o Peixe levou a melhor por 1 a 0.

Por esse motivo, o treinador mandou a campo uma equipe bem modificado, com muitos reservas. Piquerez entrou no decorrer do segundo tempo na vaga de Vanderlan, que começou jogando.

O resultado deixa o Verdão na liderança do Grupo F, com apenas um ponto, com o San Lorenzo logo atrás. Nesta quinta-feira, Independiente del Valle (EQU) e Liverpool (URU) fazem o outro jogo da chave. Na segunda rodada, o Palmeiras enfrenta o Liverpool (URU), no Allianz Parque, às 21 horas do dia 11 de abril.