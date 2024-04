Piquerez faz gol de falta, e Palmeiras busca empate contra o San Lorenzo na estreia pela Libertadores

Na noite desta quarta-feira, o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores. Romaña marcou para o time da casa, enquanto Piquerez empatou para o Alviverde, em duelo que aconteceu no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

Com esse resultado, os argentinos ficam em segundo lugar, com um ponto, enquanto o Verdão lidera o Grupo F, com a mesma pontuação. Independiente del Valle (EQU) e Liverpool (URU) se enfrentam nesta quinta-feira no outro jogo da chave.

As equipes voltam a disputar a Libertadores na próxima semana. O San Lorenzo duela com o Independiente del Valle (EQU), na quarta-feira, dia 10 de abril, às 19 horas (de Brasília), no Equador. Enquanto o Palmeiras enfrenta o Liverpool (URU), no Allianz Parque, às 21 horas de quinta-feira, dia 11.

Antes disso, o time de Abel Ferreira tem a decisão do Campeonato Paulista pela frente. O Verdão enfrenta o Santos, às 18 horas, no Allianz Parque, em jogo de volta. Na ida, o Peixe levou a melhor por 1 a 0.

Primeiro tempo

O Palmeiras chegou ao ataque aos 11 minutos, em uma tentativa de Rony, que estava impedido. Caio Paulista tentou no rebote e mandou para fora. O time do San Lorenzo respondeu aos 16. Após cruzamento de Leguizamón na área, subiu e cabeceou firme pelo lado direito da meta de Marcelo Lomba.

Pouco depois, Ferreira encontrou espaço na entrada da área e finalizou forte com perigo, obrigando Marcelo Lomba a espalmar e mandar para escanteio. Na cobrança, Leguizamón cruzou na área Romaña cabeceou forte para o gol e colocou os argentinos na frente aos 18 minutos. Os mandantes assustaram a defesa alviverde novamente aos 25, em uma jogada ensaiada. cruzou na área, Lomba tentou a defesa, a bola sobrou para Campí, que por pouco não conseguiu finalizar.

O goleiro palmeirense salvou o Verdão do segundo gol aos 33 minutos. O San Lorenzo conseguiu avançar, Leguizamón recebeu boa bola na cara do gol e tentou encobrir Lomba, que conseguiu fazer boa defesa. O Palmeiras reagiu na reta final do primeiro tempo e pressionou os argentinos. Aos 36 minutos, o Palmeiras tentou uma resposta. Gabriel Menino cruzou na área, Rony tentou de bicicleta e parou na defesa de Altamirano. Pouco depois, Menino tentou e longe e mandou por cima do gol dos mandantes.

Segundo tempo

Na primeira chegada do San Lorenzo na segunda etapa, Campí ficou com a sobra de bola, sozinho, dentro da área, mas chutou pelo lado de fora da rede de Lomba. Depois de algumas mudanças no time, o Palmeiras teve certa reação. A equipe se aproximou do empate aos 15 minutos. Garcia avançou pela direita, cruzou na área Flaco ajeitou, e Rony desperdiçou a chance clara.

Os comandados de Abel Ferreira perderam outra oportunidade aos 27. Em cobrança de falta, Piquerez cruzou na área e Gustavo Gómez cabeceou par o chão e a bola passou perto do gol do San Lorenzo. Na sequência, Ríos encontrou bom passe no campo de ataque, mas Rony não conseguiu dominar. Herazo quase fez o segundo dos argentinos. O jogador ficou com a bola na entrada da área e soltou a pancada. A bola acertou ao travessão de Lomba, pingou na linha e saiu. Pouco depois, Bareiro perdeu nova oportunidade e mandou por cima do gol.

Aos 36 minutos, Luis Guilherme sofreu falta próximo da área. Na cobrança, Piquerez mandou direto e empatou a partida para o Palmeiras. Pouco depois, Flaco López quase fez o gol da virada. O atacante bateu da entrada da área e obrigou Altamirano a se esticar e fazer a defesa. Marcelo Lomba fez uma defesa no último minuto do acréscimo para garantir a igualdade.

FICHA TÉCNICA



SAN LORENZO 1 x 1 PALMEIRAS

Local: Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina



Data: 3 de abril de 2024, quarta-feira



Hora: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)



Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)



VAR: Juan Soto (VEN)



Cartões amarelos: Barrios, Bareiro, Giay e Romaña (San Lorenzo); Vanderlan, Breno Lopes, Naves, Richard Ríos e Abel Ferreira (técnico) (Palmeiras)



Cartão vermelho: Nenhum

GOLS

SAN LORENZO: Romaña (aos 19 minutos do 1°T)



PALMEIRAS: Piquerez (aos 36 minutos do 2°T)

SAN LORENZO: Facundo Altamirano; Agustín Giay, Jhohan Romaña, Gastón Campi e Francisco Perruzzi; Cristian Ferreira (Herazo), Iván Leguizamón (Luján) e Elian Irala; Nahuel Barrios, Malcom Braida e Adam Bareiro



Técnico: Luis Oste (auxiliar)

PALMEIRAS: Marcelo Lomba, Garcia, Naves, Gustavo Gómez e Vanderlan (Piquerez); Richard Ríos, Gabriel Menino (Aníbal Moreno) e Lázaro (Luan); Caio Paulista (Flaco López), Breno Lopes (Luis Guilherme) e Rony.



Técnico: Abel Ferreira