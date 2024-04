Pato explica recado ao presidente do Inter e exalta atual elenco: "Time para ser campeão"

O atacante Alexandre Pato marcou presença no evento de lançamento do Roland Garros Junior Series, que aconteceu nesta terça-feira no Parque Ibirapuera. Sem clube desde que deixou o São Paulo no fim do ano passado, muito especulou-se sobre um possível retorno ao Internacional, clube que o revelou.

Tais rumores ganharam força quando o centroavante respondeu uma publicação sobre o atual presidente do Colorado, Alessandro Barcellos, em março deste ano.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Barcellos é visto recebendo torcedores até que um deles pergunta se o Inter tentaria contratar o atacante, livre no mercado. O dirigente, porém, despistou e disse que, apesar de ser um "baita jogador", Pato não estava mais jogando.

A declaração do presidente colorado chegou até Pato, que publicou na rede social X (antigo Twitter) a seguinte mensagem: "Barcellos, podemos conversar!". Nesta terça-feira, o atleta explicou o que de fato aconteceu e afirmou que tudo não se passou de uma brincadeira.

"Foi uma brincadeira, porque assim, eu não conversei com ele. Ele falou uma coisa que não era verdade, que eu acabei parando de jogar, e não é verdade. Então ali eu brinquei porque, como foi para a mídia, quis brincar com a mídia", explicou Pato na zona mista do evento.

Apesar de não ter falado nada sobre um possível retorno ao Inter, Pato contou que segue acompanhando o clube mesmo longe dos gramados. O centroavante se declarou ao time de Porto Alegre e espera que Barcellos possa ajudar o Colorado a levantar o título do Mundial de Clubes.

"Mas eu amo o Inter, eu acho que estão montando um time para ser campeão. Espero que o presidente novo consiga ser campeão do mundo também e desejo toda a sorte do mundo para o Inter", concluiu Alexandre Pato.

O atacante foi revelado nas categorias de base do Internacional e fez sua estreia como profissional em 2006, quando balançou as redes na goleada de 4 a 1 sobre o Palmeiras. Foi naquele mesmo ano que conquistou o tão sonhado Mundial de Clubes.

Pato também acumula passagens por grandes equipes europeias, como Milan, Chelsea e Villarreal. No Brasil, também atuou pelo Corinthians e teve três passagens pelo São Paulo - a última delas terminou no fim de 2023 e foi apagada, visto que atuou apenas em dez partidas.