Palmeiras terá Gómez titular para estreia na Libertadores contra o San Lorenzo; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o San Lorenzo, pela primeira rodada da Copa Libertadores, que acontece nesta quarta-feira, na Argentina. Para a partida, o técnico Abel Ferreira optou por poupar vários de seus titulares, a fim de evitar maior desgaste e já pensando na decisão do Paulista do próximo domingo. Assim, mandou a campo uma equipe considerada reserva.

Dessa forma, o Verdão vai a campo com: Marcelo Lomba; Garcia, Naves, Gustavo Gómez e Vanderlan; Richard Ríos, Gabriel Menino e Caio Paulista; Breno Lopes, Rony e Lázaro.

O goleiro Weverton, o zagueiro Murilo, os laterais Marcos Rocha e Mayke, o volante Zé Rafael, o meia Raphael Veiga e o atacante Endrick foram preservados.

O treinador, por outro lado conta com o zagueiro Gustavo Gómez no time titular. Essa é a primeira vez que o paraguaio inicia um jogo pelo Verdão desde que se recuperou de uma fratura no dedo do pé esquerdo.

Enquanto isso, o San Lorenzo tem a seguinte escalação: Facundo Altamirano; Agustín Giay, Jhohan Romaña, Gastón Campi e Francisco Perruzzi; Cristian Ferreira, Iván Leguizamón e Elian Irala; Nahuel Barrios, Malcom Braida e Adam Bareiro.

As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. San Lorenzo e Palmeiras estão no Grupo F junto de Independente del Valle (EQU) e Liverpool (URU).