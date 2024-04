Santos: Otero se livra de gancho e está liberado para a final do Paulistão

Autor do gol da vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, Rómulo Otero está livre para disputar a partida de volta da decisão. O atacante foi julgado nesta quarta-feira pelo TJD-SP e pegou apenas uma partida de punição pela expulsão contra a Portuguesa.

Como cumpriu a suspensão diante do Red Bull Bragantino, no triunfo de 3 a 1, na Neo Química Arena, pela semifinal do Estadual, o venezuelano está liberado para entrar em campo no Allianz Parque, neste domingo.

Otero foi denunciado no artigo 254, primeiro parágrafo do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), por ter sido expulso no jogo contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Paulistão.

O julgamento estava marcado para a última quarta-feira, mas o Santos pediu o adiamento.

Otero foi eleito o craque do jogo de ida da final. Ele marcou o único gol do clássico, no começo do segundo tempo.

O técnico Fábio Carille, portanto, terá o atacante à disposição para o jogo de volta, que está marcado para domingo, ás 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O Alvinegro Praiano precisa de apenas um empate para se consagrar campeão.